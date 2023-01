Un Concerto di Buoni Propositi: la seconda edizione a Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – Domenica 8 gennaio 2023 a partire dalle ore 18.00 presso l’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare (CH) ritorna “Un Concerto di buoni propositi – 2° edizione”, lo speciale evento di benvenuto per il nuovo anno ideato e realizzato dall’Associazione Identità Musicali e dall’Ensemble Baccano in occasione dell’iniziativa “Natale al Mare 2022”. Il progetto, in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare, si propone di reinventare in maniera creativa la forma del concerto di Capodanno in un’occasione di incontro diretto tra i musicisti e la comunità cittadina.

L’evento vuole affidare un ruolo di primo piano al pubblico e agli spettatori che parteciperanno, attraverso una riflessione individuale e collettiva sui progetti per l’avvenire. Il concerto andrà in primo luogo a rappresentare un momento di unione per la città: le composizioni del grande repertorio sinfonico verranno presentate in maniera più immediata e coinvolgente, perché accompagnate dal dialogo e dalla condivisione dei “buoni propositi” per l’anno che ci aspetta.

Prima del concerto il pubblico verrà invitato per un brindisi alle ore 18.00 presso il Foyer del Teatro Sirena. Sarà un’occasione per raccogliere i primi buoni propositi ed instaurare un dialogo con il nostro uditorio. A seguire i musicisti dell’Ensemble Baccano, in formazione sinfonica, si esibiranno sotto la direzione del Maestro Alfredo Bruno in un concerto suddiviso in due parti con l’esecuzione della Sinfonia n. 40 in Sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore di Franz Schubert.

Durante il concerto verranno proiettati i buoni propositi raccolti dal pubblico, mentre a un attore sarà affidato un copione introduttivo alle due sinfonie, che intreccerà le vite dei compositori, le loro lettere e i contributi di pubblico e musicisti.

Identità Musicali è un’Associazione di nuova costituzione (dicembre 2021), nata con un duplice scopo: da una parte, sostenere le carriere di giovani musicisti abruzzesi dalla formazione classica, creando occasioni lavorative dentro e fuori la regione Abruzzo anche attraverso la creazione di un’orchestra, l’Ensemble Baccano. Dall’altra, essa si propone di veicolare un’idea più accessibile e inclusiva della musica classica, cercando di associare ad ogni produzione lo sforzo per farla incontrare con la quotidianità del pubblico, con cui cerca di lavorare a stretto contatto.

L’evento è organizzato secondo le norme vigenti in materia Covid. I biglietti sono disponibili su Ciaotickets al link: (https://www.ciaotickets.com/biglietti/un-concerto-di-buoni-propositi) oppure acquistabili presso la Farmacia Bruno di Francavilla a partire dal 27 dicembre (dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00).

Info www.identitamusicali.it / email: info@identitamusicali.it