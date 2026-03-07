Festa della Donna 2026 in Abruzzo, gli eventi in programma

REGIONE – L’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, una ricorrenza che affonda le sue radici nei movimenti sociali e nelle battaglie per i diritti femminili dell’inizio del Novecento. Oggi questa data rappresenta un momento di riflessione sulle conquiste ottenute dalle donne in campo sociale, economico, culturale e politico, ma anche un’occasione per denunciare le discriminazioni e le violenze che, in molte parti del mondo, restano ancora una realtà drammatica.
La storia dell’8 marzo inizia negli Stati Uniti. Nel 1908, a New York, un gruppo di operaie scese in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro, salari equi e il diritto di voto. Fu una manifestazione che segnò un punto di svolta e che spinse il Partito Socialista d’America, nel 1909, a proclamare il 28 febbraio come prima Giornata Nazionale della Donna.
L’idea di trasformare questa ricorrenza in un evento internazionale arrivò nel 1910, durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste a Copenaghen. A proporla fu Clara Zetkin, figura centrale del movimento femminile europeo, che immaginò una giornata dedicata alla lotta per i diritti e l’uguaglianza.
Dalla prima celebrazione al riconoscimento dell’8 marzo
La prima Giornata Internazionale della Donna si svolse il 19 marzo 1911 in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Danimarca e Svizzera. Milioni di donne parteciparono a cortei e incontri pubblici per rivendicare diritti fondamentali come il voto, l’accesso al lavoro e la parità salariale.
La data dell’8 marzo si affermò nel 1917, quando in Russia le donne scesero in piazza per protestare contro la guerra e la fame. Quello sciopero segnò l’inizio di un cambiamento storico e venne scelto come simbolo della forza e della determinazione femminile.
Il significato dell’8 marzo oggi
Oggi la Festa della Donna non è una semplice ricorrenza celebrativa. È un invito a:
ricordare le conquiste ottenute
riflettere sulle disuguaglianze ancora presenti
sostenere i diritti delle donne in ogni ambito
promuovere una cultura del rispetto e della parità
In Italia e nel mondo, l’8 marzo è un’occasione per dare voce alle storie, alle battaglie e ai successi delle donne, ma anche per ribadire che la strada verso una piena uguaglianza è ancora lunga.
