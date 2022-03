L’8 marzo, a Celano, nel segno delle donne e della pace, proiettato il cortometraggio “Cristian e Sally” in concorso al David di Donatello

CELANO – La celebrazione della festa delle donne è stata l’occasione per una riflessione e per un richiamo alla pace. L’importante convegno sul tema, dedicato ai ragazzi delle scuole e del Centro Peter Pan è stato organizzato dalla Presidente del Consiglio Silvia Morelli e dalla Consigliera con delega a disabilità e famiglia Divina Cavasinni, in collaborazione con lo “Sportello d’ascolto Centro Antiviolenza”, Fidapa Avezzano e Centro Anffas Peter Pan.

I lavori sono stati aperti dal saluto istituzionale del Presidente del Consiglio Silvia Morelli che tra l’altro ha tenuto a sottolineare come oggi, “giornata internazionale della festa della donna il nostro augurio, inteso quale incoraggiamento, va a tutte le donne del mondo che quotidianamente vivono le loro piccole e grandi battaglie. Il pensiero oggi va a tutte le donne ucraine che con forza e coraggio stanno difendendo i loro figli, i loro mariti e le loro case”.

E’ stata poi la volta della consigliera Divina Cavasinni che nel suo intervento ha sottolineato: “quale delegata alle pari opportunità, in questa giornata particolare dedicata a tutte le donne del mondo, voglio esprimere la mia e la nostra vicinanza a tutte coloro che oggi si ritrovano a vivere un’ingiusta guerra, perché in quanto tale non è mai giusta. Oggi in particolar modo siamo vicine alle donne ucraine che dallo scorso febbraio sono piombate in questo incubo. Auguro a tutte loro di avere forza e coraggio. Noi popolo italiano, democratico e liberale, ripudiamo la guerra e ci schieriamo a fianco degli oppressi”.

Dopo gli interventi istituzionale, nella sala consiliare è stato proiettato il cortometraggio “Cristian & Sally”, che affronta tre tematiche importantissime: violenza sulle donne, disabilità e ludopatia.

A conclusione della proiezione l’attore Corrado Oddi, interprete principale del film, ha letto alcune poesie dedicate proprio alle donne.

La seconda parte del convegno si è svolta con gli interventi della dott.ssa Filomena Aceto (Ass. I Girasoli) che ha relazionato sul tema: “La fluidità dell’autostima”. Altro apprezzato intervento è stato quello della dott.ssa Alessandra Ciampichini (FIDAPA BPW Se. Avezzano) che ha parlato di: Donne e traguardi professionali. Tema trattato anche dalla dott.ssa Ilaria Cacciarelli (FIDAPA BPW Se. Avezzano). La dott.ssa Angela Raglione (Sportello d’ascolto Centro Antiviolenza) ha svolto la sua relazione sul tema: “Attività Sportello d’ascolto Centro Antiviolenza”.

Anche il Sindaco Settimio Santilli, in questa giornata particolare, attraverso i canali social, ha sottolineato come “la forza delle donne ucraine in mezzo alla violenza più buia sta mantenendo accesa la luce della speranza in un futuro di pace. Non hanno uno straccio di potere, ma con il loro coraggio e le loro azioni stanno dimostrando che non deve per forza prevalere la logica del potere, del male e della morte, ma quello della salvezza dei propri figli e della vita. Il pensiero per l’8 marzo dedicato alle donne va soprattutto a loro”.