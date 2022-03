La donna nella società, lavoro e istruzione: esito del convegno a Teramo

TERAMO – Martedì 8 marzo, presso l’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, si è svolto il Convegno di studi dal titolo “Il ruolo e la funzione della figura femminile nella società, nel lavoro e nell’istruzione”; il convegno ha avuto come oggetto di riflessione una frase del Presidente della Repubblica tratta dal suo messaggio di insediamento : “… la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano”.

Dopo l’introduzione del Prof. Gianfranco Puca, docente di discipline giuridiche dell’Istituto, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Stefania Nardini, ha esposto il cambiamento dell’istruzione delle donne negli anni e come oggi vi sia un aumento considerevole delle donne che frequentano gli indirizzi tecnici, specialmente quello informatico.

Il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, ha trasmesso un messaggio di speranza e incoraggiamento alle future generazioni, esortandoli ad essere soddisfatti e felici di ciò che si è, senza guardare i modelli offerti dalla Tv e dai social.

La Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, Dott.ssa Tania Bonnici Castelli, ha ricordato come due grandi figure di donne abruzzesi, Filomena Delli Castelli e Maria Federici, siano state elette nell’Assemblea Costituente, ricordando anche un’altra donna abruzzese, Elena Marinucci, aquilana di nascita, che svolse un ruolo primario nell’ambito delle pari opportunità e delle misure in favore delle donne, e fu la Presidente della “Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra Uomo e Donna” istituita nel 1984. La Dott.ssa Bonnici Castelli ha anche ricordato importanti attività della Commissione Pari Opportunità presso la Provincia di Teramo, come il Centro antiviolenza “La Fenice”.

Il Prof. Giammaria De Paulis ha evidenziato i rischi del web ed anche le sue opportunità; rischi come il revenge porn o il body shaming, ed opportunità per molte donne che, con la loro intelligenza emotiva, con il loro potere critico e di negoziazione, riescono ad essere dei punti di riferimento nel settore informatico.

La Dott.ssa Laura Colica, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, è intervenuta evidenziando come la figura della donna nella magistratura si sia affermata dal 1969 in poi, anno in cui fu bandito il primo concorso aperto anche alle donne; oggi il numero di magistrati donne è superiore a quello dei magistrati uomini.

L’Avv. Diana Giuliani, Presidente del Comitato per le Pari opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, ha parlato della radice culturale della marginalità femminile, evidenziando come sia stata la cultura a relegare la donna in ruoli secondari, in una situazione di subordinazione rispetto all’uomo, relegata quindi ad occupare la base di una piramide senza poter raggiungere la cima, il tetto; dalla cultura dipendono anche i reati, come il femminicidio, che hanno per oggetto la donna.