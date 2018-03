Festa della Donna 2018 in Abruzzo: eventi in programma

Proposte enogastronomiche, teatro. serate, musica, balli a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti previsti per la Festa della Donna 2018 in tutta la Regione



La Festa della Donna 2018 è ormai alle porte. L’otto marzo, come ogni anno, si celebra questa ricorrenza, nata a New York nel lontano 1908, che si ricollega ai soprusi e alle violenze subite dalle donne ma anche le conquiste sociali, politiche ed economiche femminili. Tralansciando ogni significato sociale, una occasione di divertimento da trascorrere in compagnia e complicità con le amiche. Tante le proposte, enogastronomiche e non, in agenda. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Giornata dedicata interamente alle donne da Saperi locali: una occasione per una chiacchierata su cosmetici naturali, cucina salutistica, ricette e tutto ciò che riguarda il mondo femminile. In serata appuntamento al Teatro Massimo con Quattro donne e una canaglia con Gianfranco D’Angelo: commedia leggera, con allusioni mai volgari e un’incalzante serie di situazioni surreali e divertenti. All’Auditorium Petruzzi si racconta, invece, la leggenda della Regina Maja in Majella Madre.

Party Anni 50 al Loft 128 di Spoltore in compagnia dei Fuzzy Dice. Musica anche allo Jammin club di Montesilvano in compagnia dei Vasco Acoustic night e al Bizarre con Angela Baraldi al Bizarre. Cena con karaoke e balli al Ristorante La Margherita di Città Sant’Angelo. Per gli amanti della disco 50 sfumature di Megà alla Discoteca Megà. Musica e spettacolo alla Discoteca Il Dollaro di Cepagatti.



Provincia di Chieti

Giornata pensata dalle donne per le donne alla Vineria Ciavolich con lezione di introduzione alla degustazione tenuto dalla sommelier Maria Nicoletti, cui faranno seguito una visita alla cantina e una cena con la Chef Cinzia Mancini. Aperitivo e musica rock e blues Anni ’70 e ’80 in compagnia dei CampariBlues a Palazzo Lepri. Cena e Brasilian party con karaoke, dance e animazione al Green Shark di Perano. Cena, balli e karaoke a Francavilla al mare al Siren’s Corner e da Mondo Bongo: in quest’ultimo locale si potrà assistere anche alla performance del poliedrico Ray Sugar.

Cena spettacolo alla Casina dei Tigli in compagnia di Matteo Marinozzi e Nicola Capuzzi. Cena e streap del brasiliano Eduardo da Silva al Pepe Bianco di San Salvo. Si balla in compagnia dell’Orchestra Bagutti al Dirty Dancing di Ortona. Serata per solo donne con animazione, balli di gruppo e caraibici al Vecchio Casale Cupello. Concerto del gruppo boliviano Expresion Latina al Ristorante Gallegro. Musica e balli caraibici anche al Ristorante Il Pino di Lanciano.



Provincia dell’Aquila

ll MUSPAC propone, a partire dalle ore 19, la proiezione di alcuni video riguardanti la condizione delle popolazioni iraniane e della donna, dell’artista Shirin Neshat. A seguire la proiezione del film “The Artist is Present” dell’artista Marina Abramovic. Canto dei Mantra da Kintsugi Yoga. Cena con menù degustazione all’Enoteca Quattro Quarti, menù in giallo al Convento di San Colombo di Barisciano.

Cena spettacolo con live show, animazione e balli di gruppo in compagnia dei Melody al Ristorante Parco dei Pini. Ospite speciale a La casetta nel Parco sarà l’ex portiere di calcio Stefano Tacconi, per l’occasione accompagnato dal figlio Andrea, modello e attore di fotoromanzi. Cinquanta sfumature di games (cena e dopocena) a La MalaLegua di Avezzano mentre le sfumature saranno 910 sfumature di Donna al MoonVillage. Serata disco al Rockers.

Provincia di Teramo

Tanti gli appuntamenti nei locali del Teramano, sinonimo di vita notturno e divertimento. Cena spettacolo da Edo’s Drink a Tortoreto e in compagnia dell’attore Giulio Berruti all’Osteria CentoLire di Colonnella, ma anche al Treasure island di Pineto e al Novavita Beach di Giulianova. Cena spettacolo in compagnia dei Simphony al El Viernes Loco di Montorio al Vomano: ospite di eccezione Oscar Brandani direttamente da Uomini e donne.

Cena e dopocena con musica cubana all’On the road di Silvi. Cena con live degli Exentia al Tranqi Pub di Montorio al Vomano e in compagnia dei Mister d’Italia a Il piacere del gusto di Roseto. Streap show, animazione e ballo (latino e caraibico) al One Hundred di Martinsicuro.