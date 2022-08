Festa dell’Assunta, gli auguri del sindaco Costantini di sereno Ferragosto

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini, anche a nome dell’ Amministrazione comunale, augura ai cittadini e ai turisti un sereno Ferragosto. “Quest’anno – dice – voglio farlo con le immagini dell’ Infiorata realizzata ieri dal circolo Colibrì in piazza del Mare. E’ un modo, questo, non solo per sottolineare la bellezza del quadro realizzato, ma per esprimere a tutti, nel segno dell’ arte e dell’impegno sociale, l’ augurio di trascorrere una giornata di riposo, in serenità. Un pensiero particolare va a quanti, a Giulianova, si mettono in gioco per fini sociali e solidali, alle associazioni, una fra tutte, appunto, il Colibrì, che ha voluto donare alla città un’opera spettacolare, frutto della generosità e della passione di tanti”.

“L’ Infiorata – spiega Egidio Casati, responsabile dell’associazione – è un’iniziativa che rientra in un progetto di inclusione sociale che il circolo porta avanti da otto anni. Il risultato più evidente è il quadro realizzato, ma il più prezioso è la motivazione, il messaggio d’accoglienza e di superamento delle differenze che ogni volta, implicitamente, si concretizza”.

“Ringraziamo tutti – aggiunge il presidente del Colibrì Ambra Di Pietro – : i tantissimi che sono venuti a salutarci in piazza del Mare e anche chi, attraverso i social, ha espresso il suo apprezzamento. Ringraziamo i volontari che hanno lavorato senza sosta, gli sponsor, l’ Amministrazione comunale. Quella dell’ Infiorata sta diventando, a Giulianova, una tradizione. Contiamo di riproporla il prossimo anno, partecipando nel frattempo ai tanti appuntamenti organizzati, nei mesi, in Italia. Il quadro “Maria SS del Portosalvo” è stato una sorta di abbraccio del Colibrì alla città di Giulianova, il segno di una presenza, la pubblica manifestazione della volontà di proseguire nell’impegno solidale e umanitario, che è l’anima, la vera finalità, di questo circolo”.