Festa della donna 2022: programma eventi del Comune a Teramo

TERAMO – L’amministrazione comunale parteciperà martedì 8 marzo, agli incontri organizzati per la ricorrenza della Festa della donna. Alle ore 10.00 il sindaco Gianguido D’Alberto, assieme agli assessori Ilaria De Sanctis e Martina Maranella e al presidente della commissione pari opportunità Graziella Cordone sarà a Carapollo, nella sede della TeAm, dove incontrerà le donne dell’azienda per rendere loro il riconoscimento dell’amministrazione e della città per il servizio assicurato durante le diverse emergenze.

Alle 10:30 D’Alberto, accompagnato dalla consigliera comunale Graziella Cordone, sarà nel “Giardino Florence Nightingale” all’interno del parco fluviale (altezza ponte san Ferdinando), dove la sezione provinciale dell’OPI (Ordini Professioni Infermieristiche) celebrerà l’iniziativa della pittura in rosso di una panchina già esistente quale simbolo contro la violenza sulle donne.

Alle 11.00 nuovo ulteriore appuntamento, questa volta al monumento ai Caduti di tutte le guerre, ai Tigli, dove il sindaco presenzierà ad un momento di solidarietà con le donne ucraine, promosso dall’Associazione Hannah Arendt. Quindi alle 11:30, in Piazza Martiri, l’assessore Ilaria De Santis parteciperà alla cerimonia di installazione di una panchina rossa da parte della CISL.

Sempre l’assessore Ilaria De Sanctis, domani pomeriggio alle 18.30,parteciperà alla diretta Facebook “L’otto per tutte. Il femminismo per conquistare diritti universali. Storie, esperienze e prospettive per una democrazia paritaria” organizzata dalla Cgil di Teramo. Domani sera alle 21.00, infine, l’amministrazione parteciperà allo spettacolo “Parliamo di donne” organizzato da Nancy Eff Muscls Company, Enia Club e Fuori Classe.