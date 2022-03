FlashMob per le Donne dell’Ucraina alla “Di Marzio-Michetti”

PESCARA – Sarà dedicata martedì 8 marzo, alle Donne dell’Ucraina la giornata mondiale che celebra la figura femminile, promossa dall’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, che, alle 10.55 in punto, metterà in scena un FlashMob degli studenti lungo la scalinata della scuola, in via Arapietra 112. I ragazzi e le ragazze vestiranno di giallo, colore delle mimose e della bandiera Ucraina, per poi dare vita a un grande girotondo attorno al giardino esterno dell’Istituto.

L’evento, promosso dalla Dirigente scolastica Maria Antonella Ascani e coordinato dal professor Giuliano Natale, si concluderà con la lettura di una lettera da parte di una studentessa Ucraina, la quale ringrazierà per la solidarietà dimostrata dallo scoppio della guerra dai pescaresi e, in particolare, dai suoi compagni d’Istituto, che si sono resi protagonisti di una maxi-raccolta di beni di prima necessità, alimenti a lunga conservazione, medicinali, prodotti sanitari e indumenti, destinati a raggiungere, nelle prossime ore, la popolazione Ucraina rimasta in patria, attraverso i corridoi umanitari, dove peraltro si trovano anche alcuni familiari della studentessa.