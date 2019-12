Dal campo alla tavola, a Chieti festa del Mercato di Campagna Amica

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre due giorni con studenti, insegnanti e produttori agricoli tra laboratori didattici e incontri

CHIETI – Festa di compleanno per il Mercato di Campagna Amica di Chieti, che domani venerdì 6 e sabato 7 dicembre spegnerà le prime due candeline della struttura di via Arniense, vicino alle scuole elementari di Porta Sant’Anna. Per due giorni, i produttori del mercato festeggeranno i due anni di attività con una serie di attività, laboratori e momenti di riflessioni con un protagonista assoluto: il cibo di qualità. Sarà infatti un modo per porre l’attenzione sull’importanza dell’alimentazione e delle produzioni tipiche, con particolare riferimento ai vantaggi offerti al consumatore dalla rete Campagna Amica, costituita da produttori di Coldiretti che rispondono ad un determinato regolamento e a controlli interni che assicurano la provenienza della materia prima.

Si comincia domani venerdì 6 dicembre alle 10.00 con la presentazione dei due giorni, alla presenza del sindaco Umberto Di Primio, del Presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli e del Direttore Luca Canala e del Presidente dell’associazione Agrimercato d’Abruzzo Giuseppe Scorrano.

Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 sono previsti i laboratori Didattici “Da grande voglio fare il contadino” con le scuole primarie: con l’aiuto degli agritutor i bambini si trasformeranno in piccoli “agricoltori” che fanno il formaggio, piantano semi e assaggiano l’extravergine nuovo. Tre laboratori – olio, latte e orto – per toccare con mano la campagna pur restando in città. “Si tratta di una giornata speciale – dice Pier Carmine Tilli, presidente Coldiretti Chieti – in cui presenteremo l’attività del mercato e i produttori che lo vivono ma, soprattutto, cercheremo di avvicinare alla vita rurale e al cibo genuino le nuove generazioni e le scuole che spesso lavorano proprio sui temi della sana e buona alimentazione”.

Sabato mattina 7 dicembre, secondo giorno di festa, la manifestazione continua con l’incontro con le associazioni dei consumatori, lo show cooking della cuoca contadina e il percorso sensoriale “Viaggio nei sensi” durante il quale, tra le degustazioni delle eccellenze presenti al mercato, verranno declamati versi e proposti brevi intermezzi musicali. “In questa seconda giornata avvicineremo i consumatori attraverso un incontro con il mondo associativo – sottolinea Luca Canala direttore Coldiretti Chieti – sarà un modo per confrontarci sulle rispettive esigenze e creare importanti sinergie che avranno come principale punto di riferimento il mercato di Campagna Amica, che vuole essere non un semplice luogo di compravendita ma luogo di incontro e di socialità tra cittadini, scuole e imprese agricole”.

Queste le aziende del mercato di Campagna Amica che festeggeranno il compleanno: Azienda agricola D’Alessio Rinaldo (salumi e formaggi, Campotosto); azienda agricola D’Eusanio Alfredo (ortaggi bio, Ortona), azienda vinicola Rossana Ranieri (vini Paolucci, Paglieta); azienda agrituristico Scorrano Giuseppe (cereali, olio, pomodoro a pera e conserve, Pianella), azienda agricola D’Annunzio Alessio (formaggi di mucca, Penne); azienda agricola Flarà (farro e derivati); azienda avicola Faricelli Marco (polli, Rosciano).

PROGRAMMA

SECONDO COMPLEANNO DEL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA: FESTEGGIA CON NOI!

Venerdì 6 dicembre 2019

Ore 10.30 “Da grande voglio fare il contadino” Presentazione e incontro con le scuole primarie

Ore 11.00 Laboratori Didattici con il Casaro, il Frantoiano e l’ortolano

Sabato 7 dicembre 2019

Ore 10.00: Incontro con le Associazioni di consumatori “Il cibo di valore nella dieta quotidiana” Introduzione: Luca Canala Direttore Coldiretti Chieti Interventi: Umberto Di Primio Sindaco Città di Chieti Luca Di Giandomenico Coordinatore Campagna Amica Abruzzo Giuseppe Scorrano Presidente Agrimercato d’Abruzzo Relazione: Roberta Faraone biologa nutrizionista Conclusioni: Pier Carmine Tilli Presidente di Coldiretti Chieti

Ore 11.00: Viaggio nei sensi tra arte, cibo e musica

Ore 12.00 Torta del contadino a chilometro zero