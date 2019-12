StartCup Abruzzo, il 6 dicembre la finale a Chieti

Nella Sala Convegni CeSi-MeT del Campus Universitario “G. d’Annunzio”, la finale della competizione tra startup e spinoff provenienti dal mondo universitario e della ricerca

StartCup Abruzzo è l’iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo in collaborazione con PoliHub – Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, Innovalley, Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Teramo, Gran Sasso Science Institute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, che vuole favorire la nascita nella nostra regione di nuove imprese, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico, provenienti da Università ed Enti di Ricerca locali.

Si tratta di una business plan competition che si svolge nelle regioni aderenti al PNICube, l’associazione che riunisce Università e Incubatori universitari italiani, e che per l’Abruzzo si è incentrata su 5 aree di interesse: ICT & Servizi, Life Science & AgriFood, Industrial Technology, CleanTech & Energy e Valorizzazione Aree Interne e Progetti per la Ricostruzione.

Tra quelle che si sono candidate entro il 28 ottobre, sono state selezionate 3 startup che hanno avuto accesso alla competizione nazionale, per rappresentare l’Abruzzo al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione. La sfida tra i migliori progetti d’impresa hi-tech, che si è svolta il 28 e 29 novembre a Catania, ha visto affrontarsi 69 progetti in gara. Un numero record di partecipanti: è evidente che incubatori universitari e StartCup regionali contribuiscono sempre più ad attivare percorsi virtuosi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione del sapere scientifico.

Le 3 startup che hanno rappresentato l’Abruzzo al PNI sono:

– IN-OF (Innovative Natural Ophthalmic Formulation for the Prevention and Treatment of Pterygium and Other Ocular Diseases). Progetto innovativo in fase di sperimentazione/categoria Life Science & Agrofood/provenienza Ud’A. Nuovo trattamento per la cura e la prevenzione dello pterigio e di altre patologie oftalmiche ad esso correlate attraverso una formulazione oftalmica innovativa, contenente un nanocomposto a base di nanoparticelle d’argento funzionalizzato con la curcumina.

– MR-Safe (Sicurezza sul lavoro per gli operatori MRI). Progetto innovativo in fase di sperimentazione/ cat. Life Science & Agrofood/provenienza UnivAQ. Sistema, nato da un brevetto sviluppato da ricercatori dell’Università dell’Aquila, che consente il monitoraggio in tempo reale delle esposizioni per tutti i distretti corporali degli operatori sanitari addetti alle risonanze magnetiche utilizzando tecniche di computer vision.

– Allbora – Digital Manufacturer Marketplace. Progetto innovativo in fase di sperimentazione/cat. Industrial Technology/provenienza UnivAQ. Progetto, già finalista della prima edizione del Contamination Lab UniTE, di una piattaforma di marketplace dedicata alla PMI manifatturiera italiana per l’offerta di soluzioni tecniche standard e/o custom, basata su logiche ed algoritmi di intelligenza artificiale, oltre a servizi di analisi delle performance aziendali.

Grazie al prezioso supporto degli Atenei abruzzesi, sono state 24 le startup che hanno risposto alla call per partecipare alla competizione regionale. Durante la Finale, che si terrà il 6 dicembre prossimo nel Campus dell’Università d’Annunzio a Chieti, la Giuria selezionerà il progetto vincitore che si aggiudicherà un premio di € 20.000,00.

All’evento, che vedrà in gara 10 startup finaliste, parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, i referenti degli Atenei, del GSSI e di Innovalley, Daniele Antinarella (Regione Abruzzo), Claudia Pingue (PoliHub), Silvia D’Albenzio (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”), Manuel De Monte (Abruzzo Sviluppo), Alessandro Felizzi (FIRA), Michele Rossi (Siram Veolia spa), Enrico Marramiero (Fondazione Hubruzzo), Lino Olivastri (Digital Innovation Hub Match 4.0), Piergiorgio Molino (Gruppo Consorform Intercredit), Silvano Giangiordano (B Heroes), Paolo Di Antonio (IngegnaFinanza).

PROGRAMMA

Modera Massimo Di Cintio, giornalista

10.15 Welcome Coffee

10.30 Benvenuto e Saluti Istituzionali

Lorenzo Sospiri – Presidente Consiglio Regionale d’Abruzzo*

Arcangelo Merla – Università d’Annunzio Chieti-Pescara

Alfonso Pierantonio – Università dell’Aquila

Athos Capriotti – Università di Teramo

Alessandro Pajewski – Gran Sasso Science Institute

Enrico Marramiero – Fondazione Hubruzzo

Alessandro Felizzi – FIRA

Lorenzo Sospiri – Presidente Consiglio Regionale d’Abruzzo* Arcangelo Merla – Università d’Annunzio Chieti-Pescara Alfonso Pierantonio – Università dell’Aquila Athos Capriotti – Università di Teramo Alessandro Pajewski – Gran Sasso Science Institute Enrico Marramiero – Fondazione Hubruzzo Alessandro Felizzi – FIRA 10.50 La prima Edizione di StartCup Abruzzo: numeri,

prospettive e potenziale impatto

Claudia Pingue, General Manager – PoliHub, Innovation

District & Startup Accelerator

Federico Fioriti, General Manager – Innovalley

prospettive e potenziale impatto Claudia Pingue, General Manager – PoliHub, Innovation District & Startup Accelerator Federico Fioriti, General Manager – Innovalley 11.00 – 12.40 Presentazione 10 Progetti Finalisti StartCup Abruzzo

12.40 – 13.00 Casi di successo sul territorio

Farm4Trade (startup) – Francesco Di Tondo

Siram Veolia – Giovanni Amoruso

nExpecto (startup) – Henry Muccini

Contamination Lab, Incubatore di Teramo

Farm4Trade (startup) – Francesco Di Tondo Siram Veolia – Giovanni Amoruso nExpecto (startup) – Henry Muccini Contamination Lab, Incubatore di Teramo 13.00 Premiazione Vincitori:

premio StartCup Abruzzo € 20.000,00

menzione speciale Gruppo Consorform Intercredit € 3.000,00 in kind

premio StartCup Abruzzo € 20.000,00 menzione speciale Gruppo Consorform Intercredit € 3.000,00 in kind A seguire Light Lunch

*in attesa di conferma