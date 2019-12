Interventi a Valle Castellana, Montorio e Civitella del Tronto per oltre 3 milioni di euro

Di Lorenzo e Cardinale: “Grazie all’Anas e alla Protezione civile stiamo facendo un lavoro di ricucitura del territorio rispetto ai danni sisma, un lavoro che riguarda per lo più le aree interne”

TERAMO – É stato pubblicato il sesto stralcio Anas con le opere individuate dalla Provincia, dalla Protezione civile e validate dalla stessa Anas. Quelle già coperte da finanziamento sono sette per un importo complessivo di oltre 3 milioni e 700 mila euro.

Le opere inserite, per le quali potranno partire le progettazioni, sono:

SP 49/D Valle Castellana – Lavori per il ripristino del corpo stradale al km 2+800

1 .479.500

1 .479.500 SP 49/D Valle Castellana – Lavori per il ripristino del corpo stradale al km 1+850

236 720

236 720 SP 49/D Valle Castellana – Lavori per il ripristino del corpo stradale al km 3+350 SP 49/D3+3502

133 155

133 155 SP 42 Montorio al Vomano – Lavori per il ripristino del versante in Località Santa Lucia

887 700

887 700 SP 42 Montorio al Vomano – Lavori per il ripristino del corpo stradale in Località Santa Lucia

88 770

88 770 S.P. 53 – Civitella del Tronto – Lavori per il ripristino dell’opera d’arte ubicata al km 7+900

147 950

147 950 S.P. 53 Civitella del Tronto – Lavori per il ripristino del corpo stradale dal km 5+800 al km 6+300

– 739 750

“Grazie all’Anas e alla Protezione civile stiamo facendo un lavoro di ricucitura del territorio rispetto ai danni sisma, un lavoro che riguarda per lo più le aree interne perché è lì che il terremoto e la nevicata eccezionale del 2017 hanno comportato situazioni molto critiche. Non sono gli unici interventi dalla Provincia proposti ma il tavolo rimane aperto per quegli interventi inseriti nella programmazione ma che al momento sono classificati con un livello di criticità inferiore e che quindi rimangono in attesa di finanziamento. Ringraziamo la Regione Abruzzo e il sottosegretario Umberto d’Annuntiis per la vicinanza al territorio” commentano i consiglieri delegati alla viabilità, Gennarino Di Lorenzo e Lanfranco Cardinale.