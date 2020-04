Festa 25 aprile, Pezzopane: “Oggi ricordo di momento eroico”

L’AQUILA – “Buon 25 Aprile Festa della Liberazione. Ricordo e amo quel popolo che decise di liberarsi dall’oppressione del nazismo e dalla violenza della dittatura fascista. Ricordo e amo quelle donne e quegli uomini a cui sono eternamente riconoscente. Io sto con quel popolo li. Questa è la festa della Liberazione che ci ha dato democrazia, diritti e libertà. E provo dolore e commozione per chi si è sacrificato per la libertà. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi farò trovare, con chi difende la libertà e la democrazia. W l’Italia liberata”.

Così la Deputata Dem Stefania Pezzopane che questa mattina con l’Anpi ed il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci si è recata a Piazza IX Martiri per un momento di raccoglimento dinanzi alla lapide dei ragazzi aquilani trucidati dai nazifascisti.