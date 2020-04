Inizio settimana all’insegna della variabilità, con temperature in lieve calo. Minime e massime nelle quattro province il 27, 28 e 29 aprile

REGIONE – L’inizio settimana sarà caratterizzato da variabilità, indotta da umide correnti occidentali che indeboliranno l’anticiclone, con possibilità anche per qualche pioggia o rovescio soprattutto sull’Appennino abruzzese tra le ore pomeridiane e serali. In questa fase calo termico ma clima comunque mite. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 27, 28 e 29 aprile. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 27 aprile

L’alta pressione si indebolisce parzialmente per infiltrazioni di aria più umida e instabile da Ovest. Giornata variabile tra nubi irregolari e squarci di sereno. Tra pomeriggio e sera possibilità per locali piogge o brevi rovesci sull’Appennino abruzzese. Temperature stabili o in lieve calo. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso

Martedì 28 aprile

Anticiclone piuttosto debole con umide infiltrazioni occidentali. Tempo dunque variabile tra sole e nubi irregolari di passaggio; non esclusi brevi e isolati rovesci sull’Appennino tra pomeriggio e sera. Temperature senza sostanziali variazioni.

Mercoledì 29 aprile

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (27, 28 e 29 aprile)

Pescara

LUN – min 12° max 20°

MAR – min 14° max 20°

MER – min 14° max 21°

Chieti

LUN – min 9° max 22°

MAR – min 14° max 22°

MER – min 10° max 23°

Teramo

LUN – min 8° max 21°

MAR – min 10° max 12°

MER – min 10° max 22°

L’Aquila

LUN – min 7° max 20°

MAR – min 7° max 17°

MER – min 11° max 15°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.