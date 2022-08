FRANCAVILLA AL MARE – Autopattuglie, acquascooter e unità cinofile di salvataggio per l’atteso aumento di bagnanti nelle prossime due settimane di Ferragosto.

È questa la prima misura decisa dal Presidente della “Lifeguard – La Compagnia del Mare” Cristian Di Santo: “In vista del Ferragosto, che richiamerà numerosi bagnanti in spiaggia, sulla Città di Francavilla al Mare, per le prossime due settimane, saranno ulteriormente intensificate le misure già pianificate all’inizio della stagione estiva, per garantire la necessità di tutelare la salvaguardia delle persone.

Sarà rafforzata la sorveglianza in mare e sulla spiaggia per scongiurare criticità per le persone dalle ore 09:30 alle 18:30 mediante un’ulteriore autopattuglia, un acquascooter con equipaggio dedicato per eventuali soccorsi e unità cinofile di salvataggio che pattuglieranno il litorale.

Resterà costantemente attiva la nostra Centrale Operativa per coordinare tutte le componenti messe in campo. Rinnovo il consueto invito alla comunità ad evitare comportamenti scorretti che possano esporre persone a rischi inutili sia in mare che in spiaggia”.