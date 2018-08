Ferragosto 2018: eventi in programma in Abruzzo

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti previsti per Ferragosto in regione

Mancano ormai pochi giorni a Ferragosto, una ricorrenza che oggi si festeggia per celebrare l’Assunzione di Maria ma che è di origine pagana. Per chi ancora non lo sapesse era stata infatti istituita nel 18 a.C. dall’Imperatore Augusto (da cui prese il nome Feriae Augusti, in larino riposo di Augusto) e si rifaceva ai Consualia, le antiche feste romane celebrate alla fine dei lavori agricoli e dedicate Conso, che, nella religione romana, era il dio della terra e della fertilità. Si trattava, quindi, di un breve periodo di riposo al termine delle attività agricole per consentire di recuperare energie a chi aveva lavorato nei campi e comprendeva corse di cavalli e giochi con gli animali. La festa originariamente cadeva il 1º agosto. Lo spostamento al 15 si deve alla Chiesa cattolica, che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria.

La tradizione popolare della gita turistica di Ferragosto è nata, invece, durante il ventennio fascista. A partire dalla seconda metà degli anni venti, nel periodo ferragostano il regime organizzava, attraverso le associazioni dopolavoristiche delle varie corporazioni, centinaia di gite popolari, grazie all’istituzione dei “Treni popolari di Ferragosto”, con prezzi fortemente scontati, fornendo così anche alle classi meno abbienti la possibilità di visitare città o località di villeggiatura. L’offerta era limitata ai giorni 13, 14 e 15 agosto e comprendeva le due formule della “Gita di un sol giorno”, nel raggio di circa 50-100 km, e della “Gita dei tre giorni” con raggio di circa 100–200 km.

Oggi Ferragosto è sinonimo di vacanza o comunque di relax e spensieratezza. Se ancora non avete pensato a dove andare e a cosa fare nella giornata del 15, l’Abruzzo offre tante opportunità per tutti e per tutti i gusti. Ci permettiamo di fornirvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Cominciamo con le escursioni, segnalando la Visita guidata alla Tana della lontra, il Giro delle Fonti di Lama Bianca e quella nella Valle dell’Orfento. A Cappelle sul Tavo torna il tradizionale appuntamento con Il ballo delle pupe. La “pupa” è un fantoccio di cartapesta raffigurante una donna dalle forme procaci, nel cui interno cavo si nasconde un uomo che la fa camminare e ballare. Il fantoccio, che porta in varie parti del corpo fuochi artificiali, inizia a danzare accompagnato dal suono di allegri motivetti mentre esplodono i numerosi bengala e petardi che porta addosso. Ognuna delle contrade della cittadina ha la sua “pupa” e alla fine viene premiata la più bella. Alle Naiadi “Party all day” all’interno della manifestazione “Swing on the beach”, in corso di svolgimento. Party in spiaggia al Cafè Les Paillotes e a seguire disco fino a tarda notte al Pepito Beach, al Lido 186, al Lido Bora Bora,alla Baja la Maya, al Cafè Les Paillotes. Dalle ore 20 presso l’area ex Cofa, sotto la ruota panoramica, si accenderà l’Adriatic Dance Festival mentre alle ore 20.30 al Teatro del mare di Montesilvano avrà inizio il Ferragosto Anni 80: tra gli ospiti Viola Valentino, Marco Ferradini, Ivan Cattaneo e Franco Fasano. Alle ore 22 Lo Stato Sociale e il loro “Una vita in vacanza tour” faranno tappa all’Arena del Mare di Pescara. Il concerto è stato organizzato dall’Assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara e sarà completamente gratuito. Serata jazz al Bukowski.

Gli amanti dell’arte potranno visitare al Museo Paparella la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi”

Provincia di Chieti

Si comincia subito allo scoccare della mezzanotte quando, in occasione della Notte bianca di Guardiagrele, salirà sul palco Goran Bregovic, uno dei musicisti più talentuosi della scena internazionale. Notte di Ferragosto frizzante a Orsogna, dove in occasione della Notte Rosé, l’annuale festa itinerante all’insegna del buon vino e della femminilità, fino all’alba, artisti, trampolieri, musicisti e sommelier animeranno tutti i vicoli addobbati per l’occasione.

Per chi ama la vita all’aria aperta in programma escursioni a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci, la ormai classica minicrociera o l’escursione in canoa o in sup lungo la Costa dei Trabocchi, l’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino. A pochi kilometri, a Fossacesia, possibilità di visitare il mercato della Costa dei Trabocchi, volto a far conoscere i prodotti del territorio.Si segnala anche l’escursione alle Cascate di San Giovanni.

Sguardo alle mostre: al Museo Costantino Barbella di Chieti “Depth of the sea” con le opere di Fathiya Tahir, a palazzo Aragona a Vasto “Paesaggio oltre il paesaggio”, a Guardiagrele la Mostra dell’artigianato artistico abruzzese.

A Francavilla al mare prima giornata di festeggiamenti in onore di San Franco, il Patrono della città. Inoltre, in piazza San Franco si potrà assistere agli spettacoli del Macondo Festival , la festa degli artisti di strada. A Ortona si svolge la Sagra degli antichi sapori, a Pennapiedimonte la Sagra del cinghiale. Alle ore 20 al Titikaka Village avrà inizio il Frantic Fest: sul palco gli Insane Therapy, i Mud e gli In Vein. Dalle ore 22 sfilata dei Talami a Orsogna e concerto gratuito a Schiavi d’Abruzzo di Giuliano Palma. Dalle ore 23 al Baja Village di Vasto Schiuma Party con ospite speciale il dj Alberto Marzinotto, dalle ore 23.30 Party di Ferragosto al Supporter beach di Fossacesia: ospiti speciali i dj Supernova.

Provincia di Teramo

A Mutignano, frazione di Pineto Sagra del pane casereccio e dei grani antichi mentre a Castel Castagna si svolge la Fiera Millenaria dell’Assunta. A Scerne di Pineto appuntamento, invece, con lo Scerne Festival Buskers, la rassegna degli artisti di strada.

Gli amanti dell’arte sarano accontentati con diverse mostre: alla Fortezza di Civitella del Tronto “La Fortezza dell’arte”, ad Atri le mostre Materia prima, Infinitamente e Amazigh, a Giulianova Frammenti di grazia, mostra personale di Luca Farina, a Castelbasso di Fabio Mauri.

Pranzo di Ferragosto un po ovunque, in tanti locali della costa e dell’interno. Party con occasione di ballofino a tarda notte, invece, al Birrificio Offerbacco di Notaresco, a Casa de Campo a Mosciano Sant’Angelo, al Lido Atlantic di Roseto degli Abruzzi, al Manakara di Tortoreto, al Novabeach di Giulianova. Dalle ore 21 a Martinsicuro concerto gratuito di Sergio Sylvestre mentre a partire dalle ore 22 a Tortoreto Lido sarà la volta degli Equipe 84.

Provincia de L’Aquila

Per gli amanti delle escursioni si segnalano quella in ebike a Campo di Giove, quella in canoa al Lago di Barrea e quelle a piedi da Santo Stefano si Sessanio a Rocca Calascio e nel Bosco di Sant’Antonio. Gli amanti dell’arte, invece, potranno visitare le mostre di Castel di Sangro e di Campo di Giove.

Come avviene ormai da più di vent’anni, a Gallo di Tagliacozzo Ferragosto si festeggia con la Sagra della salsiccia. A Sulmona Ferragosto in Villa, a La Villa del Soul, con il live dei Lucky Radio, che proporranno come di consueto brani hip hp, rap, funky, anni ’90 e ’00; a seguire dj set. In serata tre grandi appuntamenti musicali. Alle ore 19, presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio si svolgerà un concerto d’arpa con la musicista Antonella Ciccozzi. Dalle ore 21 Dodi Battaglia sarà preso il Santuario della Madonna in Panthanis mentre a partire dalle ore 21.30 a Roccaraso ci sarà il concerto gratuito in piazza di Bianca Atzei. Dalle ore 22 a Barisciano live gratuito di Michele Zarrillo.