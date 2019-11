Incontro con Fernando Tammaro su Leonardo da Vinci a Pescara

Si svolgerà il prossimo 7 novembre alle ore 17 presso la Nuova Sede Italia Nostra Pescara. Omaggio a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci

PESCARA – Giovedì 7 novembre, ore 17 – Nuova Sede I.N. Pescara, viale Bovio, 446 -Incontro con Fernando Tammaro su Leonardo da Vinci, scienziato, botanico e sommo pittore di alberi e fiori. Omaggio a 500 anni dalla morte Leonardo da Vinci (1452 1519) è stato ricordato nel corrente anno a 500 anni dalla morte, nei suoi numerosi aspetti di scienziato, inventore di macchine, ingegnere, ecc. Egli coltivò con viva passione anche la scienza delle piante scoprendone numerosi aspetti ( cerchie annuali ) e varie applicazioni per ricavare colori, vernici ed oli per pittura, per costruire macchinari, per tavole pittoriche e per curarsi Il nostro socio, già docente presso l’Università “G. D’Annunzio” presenta Leonardo come scienziato botanico, confrontando i numerosi disegni floreali del vinciano con la nostra flora attuale, individuando e commentando anche nei suoi capolavori pittorici i fiori e gli alberi raffigurati.