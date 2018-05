Federico Perrotta incontra gli studenti del Progetto Pon

PESCARA – “Sarà l’attore abruzzese Federico Perrotta a incontrare domani, lunedì 7 maggio, i 21 studenti del Progetto PON ‘A scuola di scrittura, giornalisti si diventa’ promosso dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara. A partire dalle ore 10.30 i ragazzi, nell’Aula Magna dell’Istituto, in via dei Sabini, intervisteranno lo showman, nato a Popoli, ma ormai romano d’adozione, cercando di scoprire non solo il personaggio teatrale, ma soprattutto l’uomo, le sue passioni, la sua arte e i progetti futuri. Un momento didattico e professionale di grande importanza per i nostri ragazzi, cronisti in erba, che per fine mese daranno vita al numero zero della Gazzetta dell’Ipssar”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, Alessandra Di Pietro, ufficializzando l’evento previsto per domani.

“Lo scorso gennaio – ha ricordato la dirigente Di Pietro – nell’Istituto Alberghiero sono partiti i progetti Pon per la promozione delle attività extradidattiche straordinarie, ospitate nella scuola nelle ore pomeridiane e rivolte agli studenti del biennio, con l’obiettivo di dare loro l’occasione per conoscere meglio le mille opportunità offerte dalla nostra scuola sotto il profilo conoscitivo, formativo, didattico e sociale, in attesa di scegliere il proprio indirizzo di studio e soprattutto la propria professione del futuro.

Uno dei progetti PON, coordinato dalle docenti Giuseppina Fusco, Grazia Coccia e Cristiana De Martinis, è rivolto al settore del giornalismo, per dimostrare ai nostri studenti che è fondamentale curare non solo la formazione laboratoriale, ma anche quella più nozionistica perché uno dei possibili sbocchi professionali. In questi mesi i nostri ragazzi hanno partecipato, proprio in veste di cronisti, a diversi incontri e momenti di confronto, compresa una visita alla redazione di Pescara del quotidiano ‘Il Centro’, esperienze che dovranno portare, infine, alla realizzazione del numero zero della ‘Gazzetta dell’Ipssar’. Tra gli step del Progetto Pon erano previsti anche due incontri-intervista a personaggi di fama scelti dagli studenti stessi”.

Mentre l’incontro con lo Chef Heinz Beck è stato rinviato, per ragioni organizzative del professionista, al prossimo 22 maggio, domani i riflettori dell’Istituto Alberghiero si accenderanno sullo showman abruzzese Federico Perrotta, la cui notorietà ha dato tempo varcato la soglia dei confini regionali, scuola di Pino Insegno, ha lavorato con personaggi del calibro di Gabriele Cirilli, oggi è protagonista sulla scena di uno spettacolo che porta la firma alla regia di Elena Sofia Ricci, ed è stato il protagonista dell’ultima edizione dello Spoltore Ensemble, dove ha avuto il suo debutto lo spettacolo ‘La Banda’, oltre ad aver curato l’omaggio al grande Paolo Villaggio.

“Per il nostro Istituto – ha aggiunto la dirigente Di Pietro – la giornata di domani sarà un altro momento clou di un maggio caratterizzato da grandi eventi che spaziano dalla cucina alla cultura, da momenti legati a tema della legalità all’incontro con scrittori di assoluto rilievo, occasioni di riflessione che offriamo ai nostri studenti per far loro comprendere come sia importante crearsi un bagaglio culturale ampio, variegato, capace di spaziare in ogni campo del nostro vivere per meglio affrontare il mondo all’esterno delle aule scolastiche”.