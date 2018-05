Teramo – Reggiana 3-3, il tabellino: biancorossi ai playout

Finisce in parità l’ultimo incontro della regular season per le due squadre che saranno impegnate negli spareggi. I biancorossi affronteranno il Vicenza nei playout

TERAMO – Si fermano sul palo di Gondo al 95′ le speranze di vittoria per il Teramo che chiude la sfida, l’ultima della stagione regolare contro la Reggiana sul 3-3. Gara carica di emozioni e posta in palio alta con gli ospiti che dopo appena undici minuti colpiscono un legno con Cianci quindi dopo un’altra chance per Cesarini arriva al 18′ la rete di Panizzi con il piatto sinistro da fuori area. La reazione della squadra abruzzese al 33′ con Varas che si fa nautralizzare la conclusione da Facchin quindi tegola con Tulli che deve lasciare il campo per Amadio.

Nella ripresa Zichella mescola le carte inserendo dal primo minuto per Panico e Varas sia Gondo che Sandomenico. Quest’ultimo ha subito una chance ma la traversa gli nega il gol quindi il pari al 7′ sugli sviluppi di corner Amadio conclude dal limite con palla che si infila all’angolino passando per diverse gambe. Una gioia che dura poco perchè dopo appena due minuti Bobb dalla distanza non lascia scampo a Calore. Ma il Teramo reagisce e al 10′ impegna con Gondo il portiere quindi trova il 2-2 su rigore concesso per un fallo di mano in area di Panizzi e trasformato da Bacio Terracino che spiazza Facchin.

Tre minuti e due occasioni in serie con Bacio Terracino che conclude di prima intenzione in area quindi Graziano di testa non centra il bersaglio. Il momento è buono per i padroni di casa che sfiorano la marcatura con Sandomenico e Gondo ma che al 37′ vengono infilati in contropiede dopo aver fallito l’ennesima palla gol: assist dalla destra di Altinier per Napoli che conclude dal limite. Gara finita? Niente affatto con i padroni di casa che due minuti dopo trovano il nuovo pari con il mancino chirurgico di Ilari in area. Forcing finale dei padroni di casa che al 95′ sono sfortunati quando centrano il palo su colpo di testa di Gondo.

TABELLINO:

Teramo – Reggiana 3-3

Teramo: Calore, Ventola, Speranza, Panico (46′ Gondo), Ilari, Tulli (36′ Amadio), Varas (46′ Sandomenico), Kevin, Sales, Graziano (76′ De Grazia), Caidi, Bacio Terracino (88′ Milillo). A disposizione: Ricci, Pietrantonio, De Grazia, Amadio, Sandomenico, Castagna, Diallo, Mancini, Fratangelo, Cretella, Gondo. Allenatore: Zichella.

Reggiana: Facchin; Panizzi, Genevier, Lombardo; Rosso (65′ Rocco), Vignali, Riverola, Bobb, Manfrin; Cesarini (65′ Napoli), Cianci (80′ Altinier). A disposizione: Viola, Narduzzo, Zaccariello, Palmiero, Cattaneo. Allenatore: Eberini.

Arbitro: Matteo Proietti di Terni

Assistenti Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni e Andrea Zingrillo di Seregno

Reti: 18′ Panizzi; 52′ Amadio; 53′ Bobb, 63′ Bacio Terracino su rigore, 83′ Napoli, 85′ Ilari

Ammoniti: Graziano, Ilari (Teramo); Manfrin, Napoli, Altinier (Reggiana)

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 6 nella ripresa