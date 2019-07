Federico D’Annunzio in gara al Misano World Circuit

Il pilota pescarese sabato e domenica prossima sarà impegnato nelle due gare del quarto round del CIV Superbike

PESCARA – Il pilota pescarese Federico D’Annunzio campione in carica National Trophy 1000 gareggerà sabato e domenica prossima al Misano World Circuit disputando le due gare del quarto round del CIV Superbike.

Dopo Misano, Mugello e Imola, Federico D’Annunzio che corre con il numero 41 in sella alla Aprilia RSV4 FW-STK affidatagli dal sodalizio tra i team Nuova M2 Racing e Virtus Racing Team affronterà un nuovo week-end di gare nuovamente sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, lungo 4.226 m con dieci curve a destra e cinque a sinistra

La gara, costituita da 16 giri di pista, avrà luogo sabato 27 Luglio alle ore 14.50 mentre la gara 2 domenica 28 Luglio alle ore 15.20. Il quarto round dell’ELF CIV 2019 dal Misano World Circuit sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports (accessibile anche dal sito civ.tv) con le repliche delle gare in onda la settimana successiva all’evento su Sky Sport MotoGP HD. Numerosi, come sempre, i sostenitori che dall’Abruzzo si recheranno a Misano per seguire dal vivo e sostenere Federico D’Annunzio.

Il campionato è costituito da 12 gare divise in 6 appuntamenti con due gare a week-end (Gara 1 il sabato e Gara 2 la domenica), le tappe successive saranno al Mugello a settembre e a Vallelunga ad ottobre.