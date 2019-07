Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Caraibiche, commerciali, tango argentino e tanti appuntamenti speciali

PESCARA – Prosegue a pieno ritmo l’estate pescarese e promette serate e pomeriggi domenicali all’insegna della musica da ballare e del divertimento. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara in questo ultimo weekend di luglio, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Il Café del Mar a Pescara torna con la serata El Viernes Social a ingresso gratuito, in consolle Lomitos, Valter e Pirata e tributo ai Soneros de Venezuela. Ciao Mare presenta il venerdì nel nuovo Pepito Beach con cena live con le musiche dei Lucky Radio e dopocena in compagnia del dj Alessandro Marini (commerciale e Housemusic Anni 90). Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Fabrizio Fasciani; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Kalima Beach Club presenta Corazon il venerdi latino/reggaeton di Pescara. A La Lampara SelectaVision Tv – Dj Aladyn un nuovo live innovativo, d’impatto, che fonde mille generi musicali e mondi visivi di ieri e di oggi. Allo stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Deliuan, Markoleeno, Miaibi e Moyen. Al Lido Azzurro torna l’appuntamento con The Disagio Party: cena e disco con musica (reggaeton, trap, italiana) mixata dai djs B3LM e Tom Beaver. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino in compagnia di Max Marzano.

Il sabato notte

Al Nettunobeach Pescara si balla latino e reggaeton ma prima si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Café del mar propone un nuovo sabato caraibico chiamato Baraonda Latina con tre dj in consolle, animazione a ingresso 6 euro (lo scorso weekend, questo non ancora pubblicato) con possibilità di cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. Kalima Beach propone Concalma Show: si ballano reggaeton e disco.

Al Pepito Beach Ayvamos – Special Brazil Night: Reggaeton, Dembow, UrbanLatin in compagnia di DirtyMo, Gianluca Gab, Christian Belmonte e Paolo SlengTeng. Jambo presenta Summer Power; special guest voice Alex Holliwood. Nella main room special i resident djs Andrea; nel Bamboo priveè musica selezionata da Paolo Noise e Pietro Sablone. Special show di Irene Chanel. Allo Stabilimento Ippobeach torna La Fanatica, “l’unica vera noche de fuego”: cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Il Tortuga presenta Voodoo Party: cena spettacolo con tre tipologie di menù: pizza, pesce; musiche selezionate dai djs Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli.

Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia dei djs Alessandro Marini e Ercole Dolabella; special voices Alessia Ferretti e Fabio Emme. Nuovo appuntamento all’Hawaii con “Cioé” e la musica house, classic house, funky, disco e anni 90/2000 con i djs Poppower, Samo, Jak Johnson e A gang of three. Cena e disco in “Vieni a vedere” a Baja La Maja “Vieniavedere”: cena con live di Davide Scudieri e djset per ballare fino a tarda serata in compagnia dei djs Nicola Simone, Giovanni Polidori e Cesare Sampo. Ingresso libero ma selezionato nel dopocena. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Jessica Group. A La Lampara si balla fino a notte fonda con dj Snaporaz.

Domenica 28 luglio

A partire dalle 17 il Pepito Beach, tra un mojito e l’altro, i Jolly Blu renderanno omaggio alla musica di Max Pezzali e agli 883. Al Tortuga Beach Club a Montesilvano torna l’appuntamento della domenica: dalle 18.00 fino al tramonto si potrà volare con BlueParrot per un beach party colorato e divertente. Dalle 18 in poi, allo Stabilimento Ippobeach Mojito Party con cocktail, food e dj set. In serata, dalle 22.30, al Lido La Vongola torna l’appuntamento con La domenica Room33 con i djs Dirty Mò, Trew e B3LM. A La Lampara musica brasiliana in compagnia della Betobanda. La domenica del Tartarughino con dj set di Robylyza dalle 18.30 con ingresso omaggio.