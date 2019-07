RFI, linea Sulmona – Roma: lavori di potenziamento dell’infrastruttura

Dal 29 luglio al 18 agosto tra Carsoli e Castel Madama autobus al posto dei treni tra Carsoli e Tivoli investimento complessivo circa 6 milioni di euro

SULMONA – Cantieri al lavoro tra fine luglio e metà agosto per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Sulmona – Roma. I lavori riguarderanno l’attivazione di nuove tecnologie che regolano la circolazione ferroviaria, l’ACC–M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione), su oltre 14 km di linea e nelle stazioni di Roviano e Mandela, con benefici immediati in termini di affidabilità e regolarità della circolazione ferroviaria, che sarà telecomandata dal Posto Centrale di Roma Termini. I due nuovi sistemi, interamente progettati da RFI (Gruppo FS Italiane), andranno ad integrare il più ampio sistema computerizzato della Linea Sulmona.

Completerà l’intervento la sostituzione di sei scambi nella stazione di Carsoli, funzionale ad ulteriori interventi di potenziamento tecnologico della linea, previsti per il 2020. Investimento complessivo circa 6 milioni di euro.

Per consentire l’operatività dei cantieri, da domenica 28 luglio a domenica 18 agosto, la circolazione ferroviaria fra Carsoli e Tivoli verrà sospesa e nella tratta la mobilità sarà garantita con autobus.

Gli orari dei bus sostitutivi – che potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale – sono già consultabili nelle biglietterie e sul sito internet dell’impresa ferroviaria (trenitalia.com).

I lavori sono effettuati nei mesi estivi per contenere al minimo i disagi ai pendolari che, in questo periodo, riducono in maniera considerevole le proprie esigenze di mobilità per studio o lavoro.

La scelta del periodo coincide con l’interruzione della linea elettrica già programmata per consentire alla società Terna di realizzare interventi di rinnovo della linea elettrica primaria tra Carsoli e Castel Madama.