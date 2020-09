Federico D’Annunzio è tornato in pista per il Campionato CIV Superbilke

PESCARA – Una nuova sfida per il pilota pescarese Federico D’Annunzio che, dopo diverse giornate di test e nonostante la difficile situazione legata alle restrizioni delle norme anti Covid, è tornato in pista nel week-end del 5 e 6 Settembre ad Imola, disputando le due gare del Campionato CIV, nella categoria Superbike.

Cambio di moto, in questa stagione, per il pilota abruzzese, che corre con il numero 41 in sella alla Ducati Panigale V4R, affidatagli dal Virtus Racing Team.

Nelle due gare: gara 1 e gara 2 che si sono disputate rispettivamente sabato 5 e domenica 6 Settembre, Federico D’Annunzio ha conquistato due none posizioni rimontando sul decimo posto della qualifica. Dopo il circuito dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” universalmente noto per essere un tracciato molto tecnico, il pilota abruzzese disputerà un nuovo week-end di gare all’Autodromo di Vallelunga nei giorni 2, 3 e 4 ottobre, in occasione del Trofeo Pirelli Cup.

“Nonostante le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo a causa della pandemia in corso, anche quest’anno siamo qui a giocarcela- ha dichiarato Federico D’Annunzio– Ringrazio tutti gli sponsor e in particolare l’amico Giacomo Di Romualdo per il supporto e il sostegno”.