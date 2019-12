Francavilla al mare, Federico Buffa in scena con Italia Mundial

Lo spettacolo racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982

Federico Buffa, giornalista e volto noto di Sky, sarà il protagonista della piece teatrale “Italia Mundial” in programma giovedì 19 dicembre, alle ore 21, al “Teatro Sirena” di Francavilla al Mare, diretto dal Maestro Davide Cavuti.

Lo spettacolo racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982 con la regia di Marco Caronna e le musiche di Alessandro Nidi.

Dopo il sold-out registrato al primo appuntamento con il concerto internazionale degli “Yellowjackets”, e del “Premio Oscar” Nicola Piovani, il calendario degli eventi del “Teatro Sirena” prosegue con lo show dello “storyteller” Federico Buffa, interprete della piece “Italia Mundial”, spettacolo che ha fatto registrare il “tutto esaurito” da tempo come anche il concerto del cantautore Sergio Cammariere (24 gennaio); per l’appuntamento con l’attore Giancarlo Giannini (15 febbraio) sono disponibili ancora alcuni tagliandi.

L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.

<< Buffa è un formidabile storyteller, una narratore di storie che si diramano per mille rivoli. – ha commentato Aldo Grasso – O meglio, i racconti di Buffa hanno una struttura ad albero: il tronco è il calcio, i rami sono le connessioni che via via prendono corpo attraverso associazioni, link, collegamenti, divagazioni. A differenza di alcuni giornalisti sportivi che in passato amavano esibire il loro sapere di fronte a una platea non particolarmente attrezzata, Buffa sa che cultura è innanzitutto fare bene le cose, coltivare i dettagli (magari con alcuni vecchi LP)“.

Federico Buffa in questi giorni è su Sky con il racconto di una delle icone del calcio italiano, Gigi Riva.