Luco dei Marsi, Gran concerto di Natale con l'Itituzione Sinfonica Abruzzese

Il concerto, organizzato dall’Amministrazione luchese nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi, si terrà il 20 dicembre

LUCO DEI MARSI (AQ) – Sarà la maestosa chiesa di San Giovanni Battista, a Luco dei Marsi, a ospitare il “Gran Concerto di Natale”, organizzato dall’Amministrazione luchese nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi a tema: “Stelle di Natale”, e a cura dell’Istituzione Musicale Abruzzese, da sempre in prima linea nella diffusione della cultura musicale.

L’appuntamento, in programma per venerdì, 20 dicembre, alle 21.00, vedrà protagonista l’Orchestra diretta dal M° Francesco Fina, solisti: Natalia Tiburzi, soprano; Fabrizio Casu, violino; Giuseppe Iacobucci e Giulio Filippetti, Tromba, con lo speciale contributo del Coro delle voci bianche dell’Istituto Comprensivo “I.Silone “, scuola secondaria di I grado di Luco dei Marsi; direttore del coro Mariella Gallese. Gli artisti si cimenteranno nell’esecuzione di musiche di W. Mozart, A.Vivaldi , V. Monti, L. Di Giandomenico, S. Klein, K. Jenkins e musiche natalizie.

“La musica ha sempre un posto di rilievo nella nostra offerta culturale, e l’Istituzione Musicale Abruzzese, protagonista di assoluta caratura nel panorama regionale e non solo, è in grado di offrire alla platea sempre nuove emozioni, e nell’occasione anche nella preziosa e inedita associazione con il coro delle voci bianche del nostro istituto comprensivo”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Le splendide esecuzioni del repertorio classico e natalizio contribuiranno a impreziosire queste giornate verso il Natale e ad avvicinarci un po’ più allo spirito profondo di esso, un obiettivo che abbiamo voluto richiamare nell’organizzazione degli eventi natalizi. Rinnovo a tutti gli auguri, e invito tutti a partecipare”.

L’Istituzione Musicale Abruzzese riunisce artisti che provengono da aree musicali diverse e collaborano per realizzare progetti nei più svariati settori artistici, nell’intento, in particolare, di contribuire alla diffusione della conoscenza e dell’ascolto dei vari generi musicali. L’Istituzione Musicale Abruzzese ha costituito al suo interno l’Orchestra da camera I.M.A, cui la grande variabilità dell’organico consente l’approccio ottimale a partiture di spessore strumentale diverso, affrontate con il medesimo rigore interpretativo per poter avvicinare e appassionare tutti i tipi di pubblico. In quest’ottica è stato ideato un composito programma di musiche appartenenti ai repertori classico e natalizio.