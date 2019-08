Successo nel secondo turno di Coppa Italia di C per i ragazzi di Tedino firmato Cristini – Minelli. Domenica 18 agosto si gioca a Gubbio

FANO – Parte nel migliore dei modi la stagione dei biancorossi che all’esordio stagionale nella Coppa Italia di serie C espugna il Mancini di Fano. Le reti, una per tempo, portano la firma di Cristini e Minelli. Tante assenze per il Teramo che ha mostrato buone trame di gioco conducendo per larghi tratti il match. Davanti a una cornice di circa 600 spettatori con quasi 150 da Teramo, i biancorossi sfruttano nel migliore dei modi due palle inattive battute da Andrea Arrigoni. Nella prima occasione il capitano trova Cristini bravo ad anticipare tutti e a trafiggere da due passi il portiere Fasolino; nella seconda punizione battuta più centralmente e Minelli a concludere in modo vincente. Questo risultato consente alla squadra abruzzese di poter centrare il passaggio del turno nel prossimo incontro, sempre in trasferta con il Gubbio, in programma domenica 18 agosto.

Grande soddisfazione a fine partita per mister Tedino: “Ritengo questo contro il Fano un test piuttosto veritiero. Noi siamo leggermente indietro, ma l’importante era far giocare determinati giocatori e che non si facessero male. Non dobbiamo illudere nessuno, siamo indietro, per manovra, per gioco e nell’assemblaggio dei giocatori: abbiamo bisogno come il pane della conoscenza reciproca, e continuiamo a lavorare. É un gruppo che segue molto – prosegue – non era semplice giocare senza subire una ripartenza come è caratteristica del Fano. I ragazzi – ha aggiunto il mister – sono stati ordinati”. C’è anche un ringraziamento speciale ai supporters arrivati dall’Abruzzo per incitare i propri beniamini:“I tifosi: i migliori in campo, oggi ancora bravissimi. Fare tutta questa squadra, di domenica, può farlo soltanto gente che ha un cuore grande come la città. Noi abbiamo grande rispetto e ci rendono orgogliosi: quando ci sono amici così, come li riteniamo, questi non vanno traditi”.

TABELLINO

ALMA JUVE FANO: 1 Fasolino, 2 Tofanari, 3 Diop, 4 Gatti, 5 Boccioletti, 6 Said, 7 Sapone (VK), 8 Parlati (K), 9 Morsucci, 10 Mainardi, 11 Sarli. A disposizione: 12 Mariani, 22 Viscovo, 13 Prosperi, 14 Mosca, 15 De Vito, 16 Giorgini, 17 Ambrogi, 18 Bonci, 19 Montesi, 20 Berlini, 21 Paolini, 23 Di Sabatino. All. Fontana.

TERAMO CALCIO: 1 Tomei, 2 Cancellotti (VK), 3 Di Matteo (60’ 15 Tentardini), 4 Cristini, 5 Piacentini, 6 Arrigoni (K) (80′ 16 Persia), 7 Santoro, 8 Ilari (72′ 14 Viero), 9 Infantino, 10 Minelli (60’ 17 Birligea), 11 Pinzauti (46’ 18 Mungo). A disposizione: 12 Lewandowski, 13 Bregasi. All. Tedino.

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta (Ba)

Assistenti: Di Maio di Molfetta (Ba) e Galimberti di Seregno (Mi)

Reti: 15’ Cristini, 58’ Minelli.

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

