Explosion VibeZ Fest 2019: programma, line up artisti

L’evento che celebra la musica indipendente è in programma il 26 agosto in Contrada Morrocino a Pianella. Le info e i link utili

PIANELLA – Lunedì 26 agosto dalle 15 in Contrada Morrocino a Pianella è in programma Explosion VibeZ Festa 2019. L’Explosion Vibez è una festa che celebra la musica indipendente. Nata dal desiderio di divertirsi e connettersi per mezzo delle forze più esplosive che ci siano: le vibrazioni musicali. L’evento permetterà di immergersi in vari progetti musicali totalmente indipendenti del territorio Abruzzese e non, il tutto in una cornice naturale che farà di questa giornata un evasione dal caos quotidiano. Il palcoscenico sarà calcato da artisti puri la cui musica è sincera nata dal cuore. Sarà un evento che nasce per dare voce sempre maggiore alle band emergenti che vivono la musica fuori dalle classifiche.

PROGRAMMA

Dalle 15:00 alle 18:00

JAM SESSION in totale libertà!

Sarà allestita un area piú rude, nella quale gli animali di zona saranno liberi di poter suonare insieme liberamente.

LIVE SESSION delle band indipendenti, realtà che rendono ancora accesa la fiamma della musica indipendente e autoprodotta.

LINE UP

The 13th Garage

Punk Ducali

https://m.facebook.com/fridaybreath/

Durante tutta la giornata sarà possibile ristorarsi con pizza al forno a legna, birra, vino e genziana. Per sostenere l’evento e le band che si esibiranno sarà previsto un contributo all’entrata di 5 euro, calice di vino incluso.