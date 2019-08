4° Trofeo Borgo Nuovo, a Sulmona la gara regionale per giovanissimi

Domenica 8 settembre in programma la gara ciclistica promossa dall’Asd Confetti Pelino. Gare al via dalle 9:30 e si svolgeranno tutte nel circuito interno alla zona artigianale di via Lamaccio

SULMONA – Tutto pronto a Sulmona per la quarta edizione del Trofeo Nuovo Borgo di giovanissimi. Domenica 8 settembre 2019, alle ore 09.30, nella Zona Artigianale di Sulmona, al Centro Commerciale Nuovo Borgo, si svolgerà la gara ciclistica promossa dall’Asd Confetti Pelino. La gara è organizzata con il supporto della direzione del Centro commerciale Nuovo Borgo di Sulmona, e con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, del C.O.N.I. e con la collaborazione del Panathalon International Club di Sulmona.

Il raduno dei giovani ciclisti (tutti di età compresa tra i 7 e i 12 anni) è previsto alle ore 8 presso il Centro commerciale Nuovo Borgo, in via della Repubblica 8/A. Le gare inizieranno alle ore 9:30 e si svolgeranno tutte nel circuito interno alla zona artigianale di via Lamaccio, che sarà completamente chiusa al traffico.

Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore allo sport del comune di Sulmona, Pierino Fasciani, il vice presidente della Fondazione Isal, Gianvincenzo D’Andrea, il Presidente del Dopolavoro Ferroviario di Sulmona Franca Festa, il direttore del Nuovo Borgo di Sulmona, Andrea Di Cosmo, il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marrone, il presidente del Panathlon International Club di Sulmona, Luigi La Civita, il presidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini e l’ex campione nel mondo su pista, il canadese Gordon Singledon (Leicester, 1982). Speaker della gara è Michele De Blasis. L’assistenza sanitaria sarà a cura della Croce Rossa di Sulmona, mentre a coordinare l’ordine pubblico ci saranno anche i componenti della Guardia ecozoofila nazionale.