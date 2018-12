Cappelle sul Tavo, Claudia Tatone nuova consigliera

Dal 28 novembre siede tra i banchi del consiglio comunale a seguito delle dimissioni del consigliere Riccardo De Rosa

CAPPELLE SUL TAVO – Classe ‘86, prima dei non eletti nella competizione elettorale che aveva visto fronteggiarsi il sindaco uscente Felicia Maiorano Picone e Pierino Di Giandomenico, Claudia Tatone da mercoledì 28 novembre siede tra i banchi del consiglio comunale di Cappelle sul Tavo a seguito delle dimissioni del consigliere Riccardo De Rosa.

La Tatone, già segretaria del circolo PD cittadino, ma con all’attivo una lunga militanza e un indirizzo europeo, attualmente ricopre la carica di responsabile politiche internazionali del PD Abruzzo e di responsabile nazionale organizzazione degli attivisti del PSE.

Nonostante manchino pochi mesi alle imminenti amministrative di maggio 2019 nel comune vestino, la neo consigliera ha accettato di buon grado di ricoprire questo ruolo per onorare l’impegno preso con i suoi elettori ma, soprattutto, per rilanciare una piattaforma programmatica che veda come protagonisti i giovani e le donne. Per tali ragioni ha ritenuto opportuno dare la priorità alle problematiche reali del paese volendosi collocare da “indipendente” rispetto ai due schieramenti.