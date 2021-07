“Il mio amico Parco”, iniziativa di solidarietà a Pescara

PESCARA – La solidarietà declinata in tutte le sue voci per regalare un sorriso. Si chiama «Il mio amico Parco» l’iniziativa promossa dall’assessore all’Ascolto sociale Nicoletta Eugenia Di Nisio e presentata alla taverna Caffè Villa de Riseis (parco de Riseis).

«La collaborazione con la Cooperativa sociale Aurora “Valori e Sapori”, la Fondazione Caritas Pescara e il Banco alimentare Abruzzo – precisa Di Nisio – rende possibile a venti famiglie pescaresi di essere ospiti a cena presso il ristorante Taverna Caffè Villa de Riseis. I nuclei familiari sono stati selezionati dai Servizi sociali del Comune e uno ogni sera, dal lunedì al venerdì, possono avvalersi dell’accoglienza e della professionalità di un locale dove lavorano con eccellenti risultati ragazzi disabili».

La pandemia ha messo a dura prova la tenuta sociale e quella economica delle fasce più fragili, non solo a causa dell’isolamento forzato ma anche per la ricaduta a livello occupazionale.

«Ci siamo impegnati in un progetto che vuole riscoprire le cose belle della vita attorno a un tavolo e contribuire con un sorriso ai momenti di convivialità» ha sottolineato il titolare del ristorante Carlo Pepe. Viviana Di Cesare, a nome della Caritas, ha voluto lodare l’impegno dei ragazzi della Taverna, in particolare Daniele e Fabio, che si sono già messi in mostra per capacità nella prima delle cene in programma.