Eventi estate 2023 a Palazzo Tilli di Casoli: il programma

Sere d’estate a Palazzo Tilli di Casoli in provincia di Chieti. Presentato il programma delle manifestazioni estive con iniziative per piccoli, grandi e over 65

CASOLI – Un’estate di emozioni, arte, concerti, musica e giochi per bambini, famiglie e over 65. È la proposta dello staff di Palazzo Tilli, l’edificio settecentesco di Casoli (Chieti) di proprietà dell’imprenditrice Antonella Allegrino. Il programma delle manifestazioni estive è stato presentato in occasione dell’anniversario della dimora storica, che è stato riaperta al pubblico sei anni fa dopo un minuzioso intervento di restauro. La serata ha offerto due momenti. Il primo è stato dedicato al concerto della pianista Maria Gabriella Castiglione, musicista di grande talento che ha regalato al pubblico presente, tra cui il sindaco Massimo Tiberini, intense emozioni con l’esecuzione di difficilissimi brani di musica classica. Nella seconda parte della manifestazione è stato presentato il programma della rassegna “Sere d’estate 2023”.

“Quest’anno proponiamo manifestazioni e iniziative per tutte le età – ha spiegato Antonella Allegrino – Si parte il 26 giugno con la partecipazione di Palazzo Tilli al concorso ‘Balconi fioriti’, la manifestazione che interesserà l’intero borgo di Casoli fino al 31 luglio. Il 27 giugno è in programma ‘Le belle di via Toledo’, un recital di musica, canto, teatro e poesia dedicato alle donne di Napoli. Il 31 luglio ci sarà ‘Invito al collezionismo’, una mostra d’arte contemporanea. Il 9 agosto proponiamo un’emozionante serata dedicata alle stelle, con una cena e un reading di frasi amate in terrazza. Il 14 agosto, si terrà ‘Il volo dei desideri’, un’iniziativa rivolta agli innamorati di tutte le età che saranno accolti come protagonisti di una romantica favola a loro dedicata. Il 17 agosto sarà la volta di ‘Il Cammino di Margherita d’Austria’, una grande figura femminile, donna colta e raffinata, di fine intelligenza politica e profondo amore per il bello. Nell’occasione saranno presentati il percorso e il libro ‘La signora delle Fiandre’, di cui è autrice Giulia Alberico. Palazzo Tilli aprirà le porte anche ai bimbi, alle famiglie e agli over 65. Si inizia il 31 luglio con ‘ Anch’io raccontastorie’, laboratorio sul racconto per bambini dagli 8 ai 10 anni. L’iniziativa verrà ripetuta l’1 e il 2 agosto, mentre il 16 agosto è in programma ‘L’allegro Palazzo’, pomeriggio ‘kids’ tra storie e laboratori in allegria. Il 18 agosto, piccoli e grandi saranno coinvolti in ‘LudoTilli in famiglia’, una cena casual con un ‘ricevimento’ speciale dedicato a loro. Quest’anno abbiamo ideato un’iniziativa anche per gli over 65 con un serie di attività che si svolgeranno il 7 agosto nell’ambito di ‘Palazzo Tilli Oversize’, esperienza dedicata alle persone ‘Anni d’Argento’. Ci sarà la possibilità di partecipare alle consuete visite guidate, che si terranno però di sera il 28 luglio, il 4 agosto e l’11 agosto, con l’opportunità della VR Experience mediante l’uso dei visori. Ci auguriamo che il programma di manifestazioni estive venga apprezzato e condiviso dai casolani e dai numerosi turisti e visitatori che raggiungeranno la costa abruzzese e i luoghi dell’entroterra per scoprire il prezioso patrimonio artistico, storico, architettonico e culturale custodito dalla nostra regione”.