Tumore al seno, prevenzione e sostegno: il progetto Erga Omnes

CHIETI – L’associazione Erga Omnes, presso sede operativa in via Monte Grappa n.176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino), domenica 9 giugno, ha dato il via al progetto “Pink care & empower yourself: Attiviamoci per ascoltare, prevenire e sostenere”.

Il progetto, della durata di un anno, totalmente gratuito ed aperto a tutti, è realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus che da tempo si occupa della lotta al tumore al seno, offrendo attività di formazione, ricerca, prevenzione e miglioramento della qualità della vita, su tutto il territorio nazionale. Per l’Associazione Komen era presente Paola Aceto del comitato abruzzese che ha spiegato la Race for the Cure che si svolgerà per la prima volta a Pescara il 22 settembre, oltre alle varie iniziative che partiranno da fine giugno, come ad esempio la Carovana della Prevenzione in giro per l’Abruzzo, con controlli gratuiti.

L’obiettivo del progetto di Erga Omnes, ha illustrato la referente volontaria la dott.ssa Zaira Lazzari, psicologa e psicoterapeuta in formazione, è contrastare, attraverso attività di informazione, educazione e sensibilizzazione, il crescente aumento dei casi di neoplasia mammaria sul territorio abruzzese e di offrire supporto alle donne e le loro famiglie che si trovano a dover fronteggiare tale problematica.

Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza, precisa il Presidente di Erga Omnes il dott. Pasquale Elia, in particolar modo a tutte le persone che vivono direttamente o indirettamente con il tumore al seno: donne, familiari, amici, conoscenti.

Presenti volontari di Erga Omnes attivi nel progetto, studenti universitari e professionisti: Maria Antonietta, Sonia, Rosita, Sara, Tommasina, Emilio, Linda, Rossella, Valerio e Josephine, ognuno con un ruolo ben preciso nelle varie azioni progettuali:

uno sportello di ascolto per donne e familiari, dove psicologi e psicoterapeuti dell’associazione mettono a disposizione la propria professionalità in un percorso di 5 incontri, volto a supportare e migliorare l’approccio alla patologia ed alle problematiche che ne scaturiscono.

uno sportello informativo per orientare i cittadini ai vari servizi sul territorio.

attività a.m.a. (auto-mutuo-aiuto), in cui gruppi di caregiver e donne con familiarità alla malattia, possano condividere e supportarsi vicendevolmente attraverso la condivisione delle proprie esperienze.

Attività di Ben-Essere che includono: cineforum e letture di brani incentrati sul tema, un corso di make-up e tutorial per l’uso del foulard volti alla riacquisizione della propria identità anche attraverso la cura di sé.

Incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti a studenti universitari e liceali, per incrementare la prevenzione e la diagnosi precoce attraverso l’informazione e la formazione su fattori di rischio, diagnosi e cura.

Nel progetto di Erga Omnes c’è anche la collaborazione dell’Associazione abruzzese Gigi Ghirotti, guidata dall’Oncologo di Chieti il Dott. Giuseppe Belfiore, presente all’incontro di presentazione. Al termine dell’incontro è stato offerto un piccolo buffet con dolci, frutta e the.

Per maggiori informazioni in merito al progetto:

Tel. 0871 450291 – Cell. 329 8263353

E-mail: info@erga-omnes.eu