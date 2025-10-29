Eventi in Abruzzo nel weekend dal 31 ottobre al 2 novembre 2025

REGIONE – Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, l’Abruzzo si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi che celebrano l’autunno in tutte le sue sfumature. Tra borghi vestiti a festa, profumi di castagne e vino novello, atmosfere da brivido e rievocazioni storiche, il territorio offre un ventaglio di appuntamenti che uniscono tradizione, gusto e cultura popolare.

A Sante Marie, nel cuore della Marsica, torna la Sagra della Castagna, giunta alla sua 52ª edizione. Il borgo si anima con stand gastronomici, musica popolare, mercatini artigianali e passeggiate nei boschi. Le caldarroste, i dolci alla farina di castagna e i piatti tipici della cucina abruzzese scandiscono un rito collettivo che ogni anno richiama centinaia di visitatori. È una festa che profuma di legna, terra e memoria, dove la castagna diventa simbolo di comunità e resilienza.

A pochi chilometri di distanza, Carsoli ospita la prima edizione di Cantine d’Inverno – Wine and Food Fest, in programma il 1° novembre lungo Via Valeria. Un pomeriggio dedicato ai sapori locali, con degustazioni di vini abruzzesi, prodotti tipici, musica dal vivo e artigianato. Un’occasione per riscoprire il volto conviviale dell’autunno, tra brindisi e racconti.

Venerrdì e sabato, Montebello di Bertona (PE) apre le porte del suo centro storico per l’attesissimo appuntamento con Le Cantine dei Bertoniani, Dalle ore 18:00, le vie del borgo si trasformano in un percorso del gusto tra cantine storiche aperte, degustazioni di vini locali, piatti della tradizione e mercatini dell’artigianato. L’atmosfera è calda e accogliente, con spazi al coperto previsti anche in caso di pioggia. Un evento che unisce convivialità, identità e sapori autentici.

Da venerdì a domenuca, il borgo accoglie residenti e visitatori con “Cappadocia… d’Autunno”: tre giorni di degustazioni, mercatini, musica dal vivo e passeggiate nel foliage. Venerdì si apre con “Sapori d’Autunno” in piazza, dolcetto o scherzetto per i bambini e serata musicale. Un’occasione per vivere l’autunno tra natura e tradizione

A Chieti, il 31 ottobre, largo Cremonesi ospita “Tremate gente di Teate… le streghe son tornate”, una rievocazione storica dedicata alle antiche persecuzioni per stregoneria in Abruzzo. Tra narrazioni, performance e suggestioni, l’evento propone una riflessione sul passato e sulle sue ombre, trasformando Halloween in un’occasione di memoria e consapevolezza.

Infine, in tutta la regione, si svolgono le Giornate Internazionali dei Parchi Letterari, con itinerari culturali, letture e incontri dedicati agli autori legati al territorio. Un modo per riscoprire l’Abruzzo attraverso le parole di chi lo ha raccontato, vissuto e amato.

Halloween

Il 31 ottobre si festeggia Halloween, la notte più stregata dell’anno. Pescara si trasforma in un grande parco tematico con Halloween Park, allestito presso Pescara Fiere da venerdì a domenica. Spettacoli, laboratori, attrazioni per bambini e ambientazioni immersive accolgono famiglie e giovani in un’atmosfera giocosa e inclusiva. Ma ci saranno anche tantissime altre occasioni per vivere all’insegna del divertimento e della spensieratezza la notte più spaventosa dell’anno.

Escursioni

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato e domenica escursione per ammirare le Gole del Salinello in autunno.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

L’Imago Museum di Pescara ospita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. . Spostandosi nell’entroterra, il Convento di San Colombo a Barisciano ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, un racconto corale del territorio attraverso le opere di artisti locali, tra paesaggi, memoria e visioni contemporanee. Un fine settimana all’insegna della bellezza, tra suggestioni oniriche e radici abruzzesi.