REGIONE – Un fine settimana ricco di iniziative culturali, musicali e popolari attende l’Abruzzo, con eventi distribuiti tra Pescara, L’Aquila, Lanciano, Sulmona e altre località del territorio. Di seguito alcuni degli appuntamenti in programma dal 23 al 25 gennaio. Vi ricordiamo però di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e fiere

A Bugnara, sabato 24 gennaio torna la tradizionale Polentata, appuntamento invernale molto atteso nel borgo aquilano. All’Aquila, il Centro L’Aquilone ospita sabato 24 e domenica 25 la Fiera del Disco, punto di riferimento per collezionisti di vinili e CD.

Teatro e Spettacoli

A L’Aquila, il Ridotto del Teatro Comunale chiude venerdì 23 gennaio alle 22:00 la programmazione di ART di Yasmina Reza, commedia prodotta dal Teatro Stabile d’Abruzzo che indaga con ironia i rapporti di amicizia e il mondo dell’arte contemporanea. Sempre venerdì, al Teatro Marrucino di Chieti andrà in scena la prima nazionale dell’ultimo lavoro di Roberto Troiano: Che sciabenedetta la pinzione. A Lanciano, il Teatro Fenaroli ospita sabato 24 gennaio alle 21:00 Tanto vale divertirsi, spettacolo che intreccia memoria storica e riflessione civile con un linguaggio leggero e accessibile.

A L’Aquila, nel fine settimana del 24 e 25 gennaio prendono il via le iniziative legate a L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Domenica pomeriggio, negli ipogei del centro storico, debutta lo spettacolo itinerante Francesco, Celestino e il sogno del Medioevo. A Pescara, il Teatro Massimo propone domenica 25 gennaio alle 17:30 il musical Forza Venite Gente, in occasione del 45° anniversario della celebre produzione dedicata alla vita di San Francesco.

Concerti e Musica

Sabato 24 gennaio al Salone Villa Paris di Roseto degli Abruzzi il 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 della nuova Stagione concertistica annuale “Roseto d’amare”. A Sulmona, il Teatro Caniglia propone domenica 25 gennaio il concerto del Piano String Quintet, con musiche di Šostakovič e Schumann.

Motori

Ad Avezzano, sabato 24 gennaio nel pomeriggio e domenica 25 si svolge l’Abruzzo Winter Race, con esposizione di auto d’epoca in Piazza Risorgimento e premiazioni nella mattinata di domenica.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. A Giulianova, infine, Franco Murier propone Luce e fede, un itinerario artistico che esplora la spiritualità attraverso la materia e la luce, creando un dialogo intenso tra arte e interiorità. A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.