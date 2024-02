Eventi in Abruzzo nel weekend del 23-25 febbraio 2024

Cosa fare nel fine settimana del 23, 24 e 25 febbraio 2024 in Abruzzo? In primo piano spettacoli teatrali e concerti

REGIONE – Ci avviciniamo all’ultimo weekend del mese di febbraio 2024, quello che va dal 23 al 25. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Presso “la Dama di Capestrano” Animals, mostra collettiva di artisti di fama nazionale ed internazionale a cura della partenopea Monna Lisa Salvati. Ultime settimane al MAXXI L’Aquila per la mostra collettiva Diario notturno, Di sogni, incubi e bestiari immaginari, curata da Bartolomeo Pietromarchi. Esposizione di beneficenza dell’artista Valeria Di Domizio presso il Temple Bar in Via Rigopiano 3 a Pescara

Venerdì 23 febbraio

Al Teatro Fenaroli (inizio ore 21) si conclude il Lanciano Jazz Festival, con il Cicci Santucci Quintet, che offrirà un tributo alle colonne sonore del cinema. Sempre alle 21, al Teatro di Iorio di Atessa, “Perché non canti più” lo spettacolo di Syria, tributo a Gabriella Ferri.

Sabato 24 febbraio

Alle 17 alla Mondadori di Pescara l’autrice Daniela D’Alimonte presenterà “Parole d’Abruzzo”. Gino Bucci sarà dalle ore 17.30 presso il Frantoio delle Idee, a Moscufo, con il suo lavoro “Rime Toscibili – L’abruzzese fuori sede”. Alle 21, al Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, andrà in scena Stéfano, di Armando Discepolo. Alle 21.15 all’Auditorium del Parco a L’Aquila “Dicono di lui”, omaggio a Fabrizio De André, di cui quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario della scomparsa.

Domenica 25 febbraio

Alle 16, al Teatro Comunale di Atessa, per la rassegna “A teatro con mamma e papà, la Compagnia Granteatrino di Bari porterà in scena con “I tre porcellini”. Alle 17.30 al Teatro Caniglia di Sulmona concerto del Wiener Klavierquintet. Alle 18, al Teatro Marrucino a Chieti, si la Stagione Concertistica 2024 con l’omaggio dei Terzacorsia al genio immortale di Lucio Battisti. Il compositore e pianista marchigiano Giovanni Allevi sarà in concerto al teatro Massimo di Pescara per​ l’unica tappa abruzzese del suo tour europeo “Piano Solo”.