Ad Atessa torna la rassegna “A teatro con mamma e papà”: le date

Il primo dei tre appuntamenti sarà il 25 febbraio con “I tre porcellii”. Seguiranno altri spettacoli il 3 marzo e il 17 marzo

ATESSA – Torna la rassegna per bambini e famiglie nel Teatro comunale di Atessa.

Favole, illusionismo, storie e spettacoli per un pomeriggio alla scoperta della cultura teatrale. L’Amministrazione comunale, con l’Associazione culturale e teatrale “Drago d’Oro” di Atessa, propone, anche per la stagione 2024, tre spettacoli dedicati ai più piccoli. Un’opportunità per promuovere e sostenere lo sviluppo di attività culturali rivolte all’infanzia, di incontro per le famiglie e di educazione per i più piccoli.

Primo dei tre appuntamenti, domenica 25 febbraio alle 16, con “I tre porcellini” – Compagnia Granteatrino di Bari. I biglietti saranno disponibili al botteghino dalle ore 15 del giorno dello spettacolo, o prenotabili ai numeri 347-5013923 e 340 60-95701

Gli appuntamenti in programma:

25 febbraio – 3 marzo – 17 marzo

A fine spettacolo è prevista una golosa sorpresa per i bambini