Dal 21 al 23 febbraio il Teatro Fenaroli sarà un crocevia di culture, generazioni e suoni, celebrando la ricchezza e la diversità del jazz

LANCIANO – Lanciano si prepara ad accogliere l’imminente inizio del Lanciano Jazz Festival, evento che dal 21 febbraio 2024, trasformerà il Teatro Fenaroli in un vivace crocevia di culture, generazioni e suoni, celebrando la ricchezza e la diversità del jazz. Questa edizione del festival, curata con passione dall’Amministrazione Comunale, mira a offrire un’esperienza culturale significativa, ponendo un accento particolare sull’importanza della musica per i giovani e sulla sua capacità di fungere da ponte tra diverse generazioni.

Il Sindaco Filippo Paolini ha espresso il proprio entusiasmo per l’evento: “Abbiamo pensato a questa edizione del Lanciano Jazz Festival per arricchire ancora di più l’offerta culturale della nostra città. Crediamo fermamente nella potenza educativa della musica, che non solo va conosciuta e apprezzata, ma che rappresenta anche un veicolo fondamentale per la crescita dei giovani. Lanciano si conferma così città della musica, grazie anche al grande lavoro svolto dalla nostra scuola civica, che si impegna quotidianamente in questo senso”.

Programma dell’Evento

· 21 Febbraio, ore 21.00: Ada Flocco Quartet inaugurerà il festival con un concerto gratuito, offrendo al pubblico un’esplorazione del jazz contemporaneo attraverso la voce e le composizioni originali di Ada Flocco.

· 22 Febbraio, ore 21.00: Il Daniele Scannapieco Quartet si esibirà in una serata che promette un dialogo tra tradizione e innovazione jazzistica, con biglietti a 10 euro.

· 23 Febbraio, ore 21.00: Il festival si concluderà con il Cicci Santucci Quintet, che offrirà un tributo alle colonne sonore del cinema, con biglietti a 15 euro.

Biglietti e Informazioni: I biglietti sono disponibili online su www.ciaotickets.com e presso il botteghino del Teatro Fenaroli. Un abbonamento per le due serate a pagamento è offerto al costo di 20 euro.

L’Amministrazione Comunale invita la comunità a partecipare a questo importante appuntamento culturale, che sottolinea l’impegno di Lanciano nella promozione della musica come strumento di crescita e apprendimento. Il Lanciano Jazz Festival rappresenta un’opportunità unica per vivere la musica in modo profondo e significativo, confermando il ruolo della città come punto di riferimento nel panorama musicale e culturale.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il sito del Teatro Fenaroli o a contattare il numero 0872 713586 o via email a info@teatrofenaroli.it. Vi aspettiamo per condividere insieme l’esperienza unica del jazz.