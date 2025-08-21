REGIONE – L’Abruzzo si accende di eventi tra il 22 e il 24 agosto, offrendo un mix irresistibile di cultura. Di seguito alcuni dei principali appuntamenti perché sono davvero tantissimi. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.Sabato trekking al Monte Acquavica, domenica e domenica sulla cresta del Brancastello.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Sagre e appuntamenti golosi

A Sant’Egidio alla Vibrata, la Sagra degli Gnocchi prosegue fino al 24 agosto con un trionfo di varianti: al sugo, al formaggio, fritti, accompagnati da salsicce e arrosticini. Le piazze Europa e Duca degli Abruzzi si riempiono di musica live e profumo di festa, in un’atmosfera che unisce generazioni e palati. Campli, invece, si conferma capitale della porchetta con la 54ª edizione della Sagra della Porchetta Italica. Nove maestri porchettai si sfidano per conquistare il titolo di miglior porchettaio, mentre il borgo si anima di concerti, visite guidate, laboratori per bambini e trekking nella Valle degli Scoiattoli. Un evento che è molto più di una sagra: è una celebrazione della cultura gastronomica abruzzese.

A Guardiagrele, il Papi Beer Fest trasforma il Campo Sportivo Caporosso in una piccola Baviera. Dal 21 al 24 agosto, birre artigianali, stinco di maiale, wurstel e brezel si accompagnano a musica dal vivo e cocktail estivi, in un tendone che promette festa anche in caso di pioggia. Cermignano risponde con la Sagra delle Fregnacce e degli Arrosticini, dal 21 al 24 agosto. Le fregnacce fatte a mano e gli arrosticini cotti alla brace sono protagonisti di serate animate da band locali e un servizio navetta gratuito che rende l’evento accessibile a tutti.

Altino si tinge di rosso con il Festival del Peperone Dolce, dove sette contrade si sfidano a colpi di creatività culinaria. Il Palio gastronomico diventa un viaggio sensoriale tra caserecce, baccalà, zeppole e dolci rivisitati, tutti rigorosamente impreziositi dal celebre oro rosso d’Abruzzo. A Montereale, la Sagra dello Spiedino porta in piazza Plebiscito tre serate di gusto e musica. Arrosticini, birra fresca e DJ set fino a tarda notte fanno da cornice a un evento che celebra la convivialità e la tradizione. San Vito Chietino non è da meno con la sua Sagra dell’Arrosticino, dal 18 al 20 agosto. Marina di San Vito si riempie di stand gastronomici dove si possono gustare arrosticini classici, di fegato e di ventricina, accompagnati da vino Montepulciano e spettacoli folkloristici.

Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Opi festeggia i 40 anni della sua Sagra degli Gnocchi. Venerdì e sabato, il borgo medievale si anima con piatti tradizionali, musica live e mercatini artigianali, in un evento plastic free e attento all’inclusione alimentare. Navelli celebra due eccellenze locali con la Sagra dei Ceci e dello Zafferano, il 23 e 24 agosto. In Piazza San Pelino, piatti tipici, musica e il celebre Palio degli Asini trasformano il borgo in una festa di colori e sapori, dove il Presidio Slow Food e la DOP diventano protagonisti.

A Lentella, la Sagra della Porchetta Lentellese spegne 36 candeline con i fratelli Roberti e la loro ricetta tramandata da generazioni. Musica dal vivo, dolci tradizionali e porchetta croccante rendono l’appuntamento imperdibile. Quadri, Città del Tartufo, ospita la 21ª Mostra Mercato del Tartufo. Sabato e domenica, il centro storico si riempie di stand, piatti al tartufo, spettacoli e ospiti speciali come Marco Papa e la Tequila & Montepulciano Band. Infine, Montesilvano accoglie Giromangiando, il festival dello street food che dal lungomare porta sapori da tutta Italia, birre artigianali, musica e giochi per bambini. Un’esperienza multisensoriale che unisce il gusto alla voglia di stare insieme.

Concerti e musica dal vivo

Venerdì Tagliacozzo accoglie Marco Masini in Piazza Duca degli Abruzzi per il gran finale del Festival Internazionale di Mezza Estate, l giorno dopo, sabato, a L’Aquila, sarà la volta di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, con il progetto “Io sono le mie canzoni, Irene Grandi porta la sua “Fiera di me – 30 anni in tour” a Fara San Martino, in occasione delle feste patronali, sul Lungomare Aldo Moro di Montesilvano, Brunori SAS porta in scena L’Albero delle Noci Tour mentre il Transumare Fest a Roseto ospita i 99 Posse. Domenica, Luco dei Marsi chiude le feste patronali con il concerto gratuito di Benji e Fede

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. A Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Barisciano, il Convento di San Colombo ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, con opere che raccontano il territorio attraverso lo sguardo di artisti locali.