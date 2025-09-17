REGIONE – Dal 19 al 21 settembre 2025, l’Abruzzo si trasforma in un mosaico di esperienze che raccontano il territorio attraverso sapori, cultura, spiritualità e paesaggi mozzafiato. Un fine settimana che non è solo un calendario di eventi, ma un vero e proprio viaggio nell’anima della regione. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

A Bellante, l’atmosfera bavarese dell’Oktoberfest incontra la passione locale per la birra artigianale e la gastronomia tipica, con musica dal vivo e tavolate all’aperto. A Pollutri arriva l’Oktober Forst, la prima edizione della festa della birra organizzata dalla Consulta Giovanile. Il 19 e 20 settembre, in piazza Papa Giovanni Paolo I, si brinda con birra tedesca, specialità gastronomiche e musica dal vivo

Prende il via l’iniziativa “Cantine aperte in vendemmia”, dove le aziende vitivinicole del territorio accolgono i visitatori tra degustazioni e racconti di vigna. A Casalincontrada, si celebra la Festa della Terra, un evento dedicato alla sostenibilità, all’agricoltura e alla cultura rurale, con laboratori, mercatini e incontri. A Teramo, sabato e domenica tornano i festeggiamenti per la tradizionale Festa dell’Uva, con sfilate, stand enogastronomici e spettacoli in piazza. Infine, a Civitaquana, l’evento “Arrosticiere in pèiazza” porta in scena il re dello street food abruzzese: l’arrosticino, protagonista assoluto di una festa popolare all’insegna del gusto e della condivisione. Un fine settimana da vivere intensamente, tra profumi d’autunno e orgoglio locale

Concerti e musica dal vivo

Venerdi nell ambito del festival itinerante organizzato dall’Unpli Abruzzo,recital Solo piano con Maria Gabriella Castiglione a Fossa , presso la parrocchia di Santa Maria dell’Assunta, villaggio MAP San Lorenzo, sempre ingresso gratuito

Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Domenica alle ore 18:00 presso il Teatro dei Marsi di Avezzano, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer. andrà in scena l’evento “Memorie in connessione”. Nekl’occasione sarà presentato in anteprima nazionale il cortometraggio Due minuti in più, diretto da Paolo Secondino, con Corrado oddi.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. A Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Barisciano, il Convento di San Colombo ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, con opere che raccontano il territorio attraverso lo sguardo di artisti locali.