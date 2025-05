REGIONE – L’Abruzzo, terra di bellezze naturali e culturali, si prepara ad accogliere un weekend ricco di eventi imperdibili dal 16 al 18 maggio. Questa regione, nota per i suoi borghi storici e il suo paesaggio mozzafiato, offrirà una varietà di attività adatte a tutti i gusti. . Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Il weekend inizierà sabato con un’emozionante escursione all’Eremo di Sant’Onofrio, situato tra le suggestive verdi colline di Serramonacesca. Qui, i partecipanti potranno immergersi nella tranquillità della natura e scoprire la spiritualità di questo luogo magico. Per gli amanti della montagna, le Gole di Celano e il lago Sirito nella Valle dell’Aterno offrono panorami indimenticabili.

Domenica, non perdete l’occasione di visitare il rifugio di Monte Corno e le Gole di Salinello. Sarà possibile anche degustare dell’ottimo olio extravergine d’oliva prodotto da Nonno Tullo, un’esperienza che saprà accontentare anche i palati più raffinati.

Tutti i giorni iI tour tra i borghi del Gran Sasso vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Provate anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Gli appuntamenti golosi

Per gli amanti del buon cibo e del vino, il weekend sarà caratterizzato dall’attesissimo evento Vinorum a L’Aquila. Questo festival è dedicato agli appassionati del vino e della gastronomia locale, con oltre 40 cantine abruzzesi che presenteranno le loro migliori etichette. Tra degustazioni, masterclass e incontri con i produttori, i visitatori potranno scoprire i sapori autentici dell’Abruzzo.

Insieme a questo, non perdere Francavilla Fiori e Fragole, che si svolgerà sabato e domenica lungo il lungomare, trasformato in un vero e proprio giardino a cielo aperto. Esposizioni floreali e stand gastronomici dediti alle fragole e ai prodotti locali renderanno l’atmosfera festosa e invitante.

Teatro

Sabato sera, il Teatro Massimo di Pescara ospiterà Antonio Ornano con il suo spettacolo “Maschio Caucasico Irrisolto”, un’opportunità imperdibile per gli amanti del teatro. Sempre sabato, nella suggestiva cornice di Penne, si terrà un concerto dei Santo California in occasione della Festa di San Massimo. Per chi desidera un po’ di nostalgia, lo Stammtisch Tavern presenterà una serata dedicata ai cartoon Bim Bum Bam, un richiamo ai bei tempi passati.

Mostre

Infine, l’arte avrà un posto di rilievo nel weekend abruzzese. La mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages”, allestita presso l’Imago Museum a Pescara, offrirà ai visitatori un affascinante viaggio nel mondo surreale di uno dei più grandi artisti del XX secolo. Inoltre, presso Art Abruzzo a Chieti, la mostra “Chieti nel tempo” darà un’illustrazione sulla storia e sull’evoluzione della città.