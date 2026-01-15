REGIONE – In Abruzzo, il fine settimana dal 16 al 18 gennaio 2026 è ricco di eventi legati soprattutto alla tradizione di Sant’Antonio Abate e all’inaugurazione de L’Aquila come Capitale Italiana della Cultura. Ecco i primcipali appuntamenti. Vi ricordiamo peròdi consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Eventi tradizionali e feste

Venerdì torna uno degli appuntamenti più iconici dell’inverno abruzzese: la Festa delle Farchie a Fara Filiorum Petri. A partire dalle 17:00, a Colle Selva, vengono accesi i giganteschi fasci di canne dedicati a Sant’Antonio Abate, in un rito spettacolare che richiama visitatori da tutta la regione. Sono tanti gli eventi dedicati a Sant’Antonio Abate con benedizione degli animali, accensione del fuoco e rappresentazioni folcloristiche.

A Paganica sabato e domenica si rinnova la Sagra dei Fagioli, storica manifestazione in Piazza Umberto I. Gli stand gastronomici aprono alle 12:30, accompagnati da musica e sfilate di trattori.

Cultura e spettacoli

Il 17 gennaio è una data storica per il capoluogo: L’Aquila inaugura l’anno da Capitale Italiana della Cultura 2026. La città si animerà con installazioni, parate e spettacoli di droni alla Fontana Luminosa alle 20:30.

A Teramo, domenicao è l’ultimo giorno per ammirare le luminarie natalizie in Piazza Martiri della Libertà e partecipare alla Tombola Teramana alle 18:30.

Teatro

Il Teatro Marrucino di Chieti propone “Ritorno a casa” sabato alle 21:00 e domenica alle 17:30, aprendo la programmazione teatrale del weekend. Domenica il Teatro Massimo di Pescara ospita un evento particolare: Giovanni Storti incontra lo scienziato Stefano Mancuso nello spettacolo “Lunga vita agli alberi”, un mix di comicità e divulgazione. All’Aquila domenica al Teatro dei 99, Andrea Satta porta in scena “La fisarmonica verde”, un racconto intimo tra memoria e musica. A Penne, domenica, alle 18:00, la rassegna “Crescere a Teatro” presenta lo spettacolo per famiglie “Il Gatto con gli Stivali”.

Cinema

A Spoltore il Multiplex Arca ospita una serata dedicata al cinema breve con la proiezione dei cortometraggi finalisti del festival internazionale Shortcutz Amsterdam.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. A Giulianova, infine, Franco Murier propone Luce e fede, un itinerario artistico che esplora la spiritualità attraverso la materia e la luce, creando un dialogo intenso tra arte e interiorità. A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.