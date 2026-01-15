Abruzzo–Formez: insediata la Cabina di Regia

ROMA – Si è ufficialmente insediata a Roma la Cabina di regia Formez–Regione Abruzzo, il nuovo organismo dedicato al potenziamento della capacità amministrativa e allo sviluppo dell’innovazione nei servizi pubblici regionali. L’iniziativa nasce dall’accordo quadro 2025-2029, firmato lo scorso 25 settembre dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dal Presidente Formez Giovanni Anastasi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini.

Il programma di collaborazione si concentra su cinque aree strategiche:

gestione delle risorse europee

innovazione dei processi

digitalizzazione

valorizzazione del personale

comunicazione istituzionale

L’insediamento, ospitato nella sede Formez, ha visto la partecipazione del Direttore generale della Regione Abruzzo Vincenzo Rivera, del capo di Gabinetto Stefano Cianciotta, della Direttrice generale Formez Patrizia Ravaioli, insieme ai responsabili delle aree Formez coinvolte nel progetto: Alessandro Benzia, Patrizia Consolo e Maria Rosaria Russo.

Durante l’incontro, Formez ha illustrato alla delegazione regionale le soluzioni innovative già attive e quelle in fase di sviluppo a supporto delle Pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e alla formazione del capitale umano.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato come la Cabina di regia rappresenti “un ulteriore passo avanti verso un’amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini”, evidenziando il ruolo centrale dell’accordo quadro nel rafforzare competenze interne e qualità dei servizi. Marsilio ha ricordato l’importanza di ambiti come innovazione digitale, gestione dei fondi europei e comunicazione istituzionale per affrontare le sfide future della PA.

Anche il Presidente Formez, Giovanni Anastasi, ha rimarcato il valore della collaborazione, definendola “una conferma della fiducia che la Regione Abruzzo ripone nel nostro Istituto”. Anastasi ha evidenziato come la Cabina di regia permetterà di consolidare le sinergie tra i due enti, migliorando ulteriormente un lavoro di squadra già orientato ai risultati. Nel quadro dell’accordo, Formez opererà su cinque ambiti chiave: programmazione e gestione delle risorse europee e nazionali, digitalizzazione dei processi, reclutamento e valorizzazione del personale, comunicazione delle politiche pubbliche e marketing territoriale.

Con l’avvio della Cabina di regia, Regione Abruzzo e Formez avviano una fase operativa che punta a rendere l’amministrazione regionale più competitiva, innovativa e capace di cogliere appieno le opportunità offerte dai fondi europei e dalle politiche di coesione.