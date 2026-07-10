Didacta Italia – Edizione Abruzzo: aperte le iscrizioni agli eventi formativi

L’AQUILA – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, la manifestazione dedicata all’innovazione e alla formazione del mondo della scuola che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre nel quartiere fieristico di Lanciano Fiera. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni nazionali e territoriali e vede la Regione Abruzzo tra i componenti del Comitato organizzatore. La presentazione si è tenuta nei giorni scorsi con l’intervento dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo.

Il programma scientifico, sviluppato in partnership con INDIRE, propone 90 appuntamenti tra workshop e seminari rivolti a dirigenti scolastici, docenti di ogni ordine e grado, personale educativo della fascia 0‑6, personale amministrativo e amministratori locali. Al centro della tre giorni ci saranno temi chiave per il futuro della scuola: intelligenza artificiale applicata alla didattica, metodologie innovative di insegnamento, trasformazione degli spazi di apprendimento, ITS, piccole scuole e nuove opportunità legate all’innovazione tecnologica.

«L’arrivo di Didacta in Abruzzo è un riconoscimento importante per il nostro sistema scolastico e formativo» afferma l’assessore Roberto Santangelo. «Abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa perché offre a docenti, dirigenti e personale della scuola un’occasione qualificata di aggiornamento professionale, favorendo il confronto sulle nuove sfide dell’istruzione e rafforzando il ruolo dell’Abruzzo come territorio capace di ospitare eventi nazionali dedicati alla conoscenza e all’innovazione».

Accanto al programma scientifico sarà presente un’area espositiva dedicata a istituzioni, università, Uffici scolastici regionali e operatori del settore, con progetti, iniziative e esperienze rivolte al mondo della scuola e della formazione.

Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma e completare l’iscrizione attraverso il portale ufficiale:

La partecipazione può essere acquistata anche tramite Carta del docente.