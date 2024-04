Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Aprile 2024? Sagre, concerti, spettacoli teatrali in primo piano

REGIONE – Aprile: il mese del passaggio di consegne tra spettacoli e concerti a teatro e prime sagre e appuntamenti all'aperto. Vi segnaliamo gli appuntamenti più importanti di questo mese ricordandovi che la lista è in costante aggiornamento.

SEZIONI TEMATICHE

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Si comincerà il giorno 1, che quest’anno coincide con il Lunedì di Pasquetta, con Arrostiland. L’iniziativa nata dalla community Abbruzzo di Morris quest’anno farà tappa a Tollo. Sempre il primo aprile a Caldari si terrà la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. A Basciano, invece, si svolgerà Ecchele: drink, musica e divertimento per trascorrere al meglio il Lunedì dell’Angelo. Dal 24 al 28 a Cupello torna il tradizionale appuntamento con il Festival del carciofo.

2. MUSICA

Venerdì 12, dalle 21,30, l’Auditorium Cerulli a Pescara ospiterà l’evento, “Di Toro plays Sakamoto” Nell’occasione, il Maestro Michele Del Toro renderà omaggio al compositore giapponese ad un anno dalla sua scomparsa. Due giorni dopo, domenica 14, al Teatro Massimo di Pescara, arriverà la cantautrice e scrittrice siciliana Levante.

3. TEATRO

La stagione teatrale 2023-2024 sta volgendo al termine ma sono ancora tanti gli spettacoli in programma. Sabato 6 al Teatro Fenaroli di Lanciano andrà in scena “Spreco” mentre al Teatro Circus di Pescara arriverà Uccio De Santis con “Non so che fare prima”. Domenica 14 al Teatro Massimo di Pescara ci sarà Filippo Giardina con “Cabaret”; martedì 16 al Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila Alberto Farina in “Non È Colpa Mia Se So’ Così”. Al Teatro Marrucino di Chieti, venerdì 26, andràin scena la commedia dialettale “Ddu rape stascenate”.

