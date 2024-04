Arrosticini, carciofi, specialità locali. Ecco i protagonisti di alcuni appuntamenti in programma in Regione nel mese di aprile 2024

REGIONE – Passato l’inverno, ad aprile in Abruzzo cominciano a rifiorire le sagre e le feste all’aperto dedicate alle specialità del territorio e alle tradizioni locali.

Vogliamo segnalarvi alcuni degli eventi che si terranno in Regione nelle prossime settimane, ricordandovi di continuare a seguirci poiché la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Si comincerà il giorno 1, che quest’anno coincide con il Lunedì di Pasquetta, con Arrostiland. L’iniziativa nata dalla community Abbruzzo di Morris quest’anno farà tappa a Tollo, che per un giorno si trasformerà nella patria degli arrosticini. Sempre il primo aprile a Caldari si terrà la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. A Basciano, invece, si svolgerà Ecchele: drink, musica e divertimento per trascorrere al meglio il Lunedì dell’Angelo.

Dal 24 al 28 a Cupello torna il tradizionale appuntamento con il Festival del carciofo. Una manifestazione che, per l’edizione 2023, è stato decretata vincitrice della categoria “Sagre ed eventi enogastronomici” del XII Premio ITALIVE. Durante i quattro giorni saranno allestiti stand gastronomici, dove si potranno degustare menù speciali dedicati al carciofo a pranzo e a cena ma e ci sarà anche un menù particolare dedicato ai bambini. Si potrà anche assaggiare lo street food e non mancheranno musica e intrattenimento per bambini.

Giovedì 25, giorno dell’Anniversario della Liberazione, il borgo di Pretoro si vestirà a festa tra stand gastronomici, artigianato, musica live, escursioni ed intrattenimento. Dal 25 al 28 appuntamento con 𝐋𝐄𝐆𝐎 “Una montagna di mattoncini a Roccaspinalveti“. Quattro giorni ricchi di iniziative per celebrare i giochi tra i più famosi al mondo: nati come giocattoli per bambini, oggi sono amati da tutti, grandi e piccini.