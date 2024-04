Michele Del Toro e Levante. Sono loro i protagonisti degli appuntamenti musicali in programma in Regione nel mese di Aprile 2024

REGIONE – L’Abruzzo musicale sta scaldando i motori in vista dei concerti, già annunciati, che nella prossima estate porteranno sui palchi in Regione artisti del calibro di Zucchero, Annalisa, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Daniele Silvestri, Il Volo, Emma. La Sad.

Per il mese di aprile vogliamo segnalarvi due appuntamenti di spicco ricordandovi di continuare a seguirci poiché la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Venerdì 12, dalle 21,30, l’Auditorium Cerulli a Pescara ospiterà l’evento, “Di Toro plays Sakamoto” Nell’occasione, il Maestro Michele Del Toro renderà omaggio al compositore giapponese ad un anno dalla sua scomparsa. Ad accompagnare il pianista saranno la voce di Lisa Monaco e il violoncello di Gianluigi Fiordaliso. (Prevendita biglietti on line sul circuito ciaotickets.com, costo 16,50 euro).

Due giorni dopo, domenica 14, al Teatro Massimo di Pescara, arriverà Levante. Nome d'arte di Claudia Lagona, Levante è una cantautrice e scrittrice siciliana. Dall'esordio esplosivo con il singolo "Alfonso" (2013), che ha scalato le classifiche ottenendo la certificazione oro, non si è più fermata. I suoi primi due album "Manuale Distruzione" (2014) e "Abbi Cura Di Te" (2015) le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente, seguiti da "Nel Caos Di Stanze Stupefacenti" e "Magmamemoria". Nel 2020 partecipa al 70° Festival di Sanremo con il brano "Tikibombom", che viene certificato come brano di Sanremo più trasmesso in radio e che ha portato ad affermare Levante, come l'artista italiana solista più ascoltata dell'anno. Nel 2023 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano "Vivo", volto ad anticipare il quinto album "Opera futura". Biglietti online sui circuiti ciaotickets.com e ticketone.it: prezzi da 40 a 63 euro.

