REGIONE – L’arrivo di maggio segna un periodo vibrante e ricco di eventi in Abruzzo. Durante il weekend del 2 al 4 maggio 2025, la regione offre una straordinaria varietà di appuntamenti che combinano natura, cultura e divertimento. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Il weekend inizia con una visita a Monte Offermo, dove avrete l’occasione di esplorare l’Eremo di S. Erasmo. Questo luogo incantevole non solo offre una vista panoramica mozzafiato, ma ospiterà anche una merenda di primavera. Un evento ideale per assaporare i prodotti tipici locali in un contesto naturale affascinante. circondati dalla tranquillità della natura. In programma anche un tour tra i borghi del Gran Sasso, culminando con una colazione sotto la suggestiva Rocca di Calascio.

Un’altra imperdibile esperienza è il tour tra i borghi del Gran Sasso, che vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Non perdere l’occasione di fare colazione sotto la Rocca di Calascio, uno dei castelli più spettacolari d’Italia.

Se siete in cerca di avventura, le Gole del Salinello sono il posto ideale. Questo affascinante canyon offre paesaggi incantevoli, con grotte misteriose e cascate rinfrescanti. Puoi intraprendere un’escursione che ti porterà a scoprire la Grotta S. Angelo da Roccamorice e l’Eremo di S. Francesco, incastonati tra le pareti rocciose.

Per chi cerca un approccio più dinamico al weekend, ci sono molteplici attività all’aperto. Provateun’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete, nelle giornate di venerdì e sabato l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Gli appuntamenti golosi

Il Festival del Carciofo, che si svolgerà a Cupello, celebra uno dei prodotti tipici più amati della cucina abruzzese. Dal 1 al 4 maggio, i visitatori potranno partecipare a degustazioni, workshop culinari e mercatini artigianali. Potrai assaporare piatti deliziosi preparati con carciofi freschi e gustare vini locali. È un’occasione imperdibile per scoprire le tradizioni culinarie della zona e magari portare a casa qualche ricetta da provare.

Sempre dal 1 al 4 maggio, la Fiera di Sacro Cuore a Pescara è perfetta per chi ama l’atmosfera festiva. Questa fiera è caratterizzata da mercati, bancarelle e eventi religiosi che richiamano persone da tutta la regione.

Non perdetevi l’evento Artigiangusto che si tiene a San Salvo Marina dal 1 al 4 maggio. Questo festival è una fusione tra artigianato e buona cucina, presentando una vasta gamma di prodotti artigianali accompagnati da degustazioni gastronomiche. Potrete osservare artigiani al lavoro, acquistare pezzi unici e assaporare piatti tipici preparati da chef locali.

Gli amanti del cibo di strada non possono assolutamente perdere l’International Street Food che si terrà a Giulianova. Questo evento, in programma dal 1 al 4 maggio, porterà nella città una varietà di specialità gastronomiche provenienti da tutto il mondo. Dalle tapas spagnole ai ravioli cinesi, passando per hamburger gourmet, potrai assaporare un vero viaggio culinario senza muoverti dalla tua città.

Sabato e domenica, Catignano ospiterà il festival Coli DiVini, dedicato ai migliori vini abruzzesi. Un evento che celebra la viticoltura locale, con percorsi di degustazione e incontri con produttori vinicoli. Gli esperti del settore condivideranno la loro passione e conoscenza, rendendo questo appuntamento un must per tutti gli enofili. Sulmona, invece, vivrà la magica atmosfera della Festa dei Fuochi. Le strade della città saranno animate da spettacoli pirotecnici, musica e danze.

L’evento “L’Aquila in Fiore” domenica trasformerà il centro di L’Aquila in un giardino fiorito. Sarai accolto da installazioni floreali straordinarie e potrai partecipare a laboratori creativi. La manifestazione include anche concerti e spettacoli dal vivo, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

Teatro e musica

Sabato, presso il Ridotto del Teatro Comunale Vittorio Antonellini a L’Aquila, si svolgerà lo spettacolo “Big Comedy Ring Show”. Famosi comici di Zelig e Colorado si sfideranno in una performance allegra e coinvolgente, perfetta per farti ridere e divertire.

La serata di domenica sarà allietata dalla musica di Mietta a Pollutri, un artista che promette di incantare il pubblico con la sua voce e il suo stile unico.

Mostre

Fino all’11 maggio, il Santangelo Outlet Village ospita un evento straordinario che unisce arte e innovazione: la prima edizione italiana della mostra temporanea con i dipinti animati di Vincent Van Gogh e Claude Monet. Una mostra ad ingresso gratuito, in cui i classici capolavori dei due grandi Maestri dell’arte moderna prendono “vita” su speciali schermi HD grazie alla tecnica del video mapping dell’artista Luca Agnani, offrendo agli spettatori un’immersione emozionante nel mondo di questi straordinari artisti.