Eventi in Abruzzo nel weekend del 16-18 febbraio 2024

Cosa fare nel fine settimana del 16, 17 e 18 febbraio 2024 in Abruzzo? In primo piano spettacoli teatrali e presentazioni di libri

REGIONE – Passati Carnevale e San Valentino, ci si appresta a vivere il terzo weekend de mese di febbraio 2024, dal 16 all’18, Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Dal 17 febbraio (inaugurazione alle 17) presso “la Dama di Capestrano” Animals, mostra collettiva di artisti di fama nazionale ed internazionale a cura della partenopea Monna Lisa Salvati. Ultime settimane al MAXXI L’Aquila per la mostra collettiva Diario notturno, Di sogni, incubi e bestiari immaginari, curata da Bartolomeo Pietromarchi.

Venerdì 16 febbraio

Alle 17.30 e alle 21.00, al Ridotto del Teatro comunale a L’Aquila prima nazionale de La pazzia d’Orlando: da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, liberamente ispirato all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e a testi di Italo Calvino, A partire dalle 18 presso la Pinacoteca della SMS di Spoltore, Michele Antonelli presenterà i suoi libri “Il tesoro delle colline e degli altipiani” e “Era saggia la mia terra”.

Sabato 17 febbraio

Dalle 14.30 Carnevale Atessano: carri allegorici e maschere coloreranno e animeranno il Centro Storico della città. alle ore 17, nell’auditorium del museo universitario proiezioni su “Montagne amiche” Alle 17.30 al Kursaal di Giulianova Mattia Signorini presenterò “Un apiccola pace”, Alle 18, alla Libreria Mondadori a Pescara, Fabio Iuliano presenterà il suo libro Oceans. Vanessa Scalera salirà sul palco del Teatro Maria Caniglia di Sulmona alle 21 con La sorella migliore. “Amanti” di Ivan Cotroneo è in scena al Teatro Marrucino di Chieti dalle 21. Alla stessa ora, allo Spazio Matta a Pescara, andrà in scena lo spettacolo Arturo.

Domenica 18 febbraio

Dalle 21 al Teatro Marrucino di Chieti replica di “Amanti” di Ivan Cotroneo. Alle 18 il Teatro Talia di Tagliacozzo ospiterà Francesca Chillemi e Kabir Tavani nello spettacolo Il Giocattolaio di Gardner McKay. Sempre alle 18 Peppe Millanta sarà alla libreria D’Ovidio di Lanciano per presentare i suoi romanzi. Alle 18.30 all’Auditorium del Teatro Zambra di Ortona andrà in scena La città che incanta – Pasqualino e Alessiuccia, spettacolo con parole e musica per Pino Daniele: testo e regia di Tony Laudadio.