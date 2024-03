Eventi in Abruzzo nel weekend del 15-17 marzo 2024

Cosa fare nel fine settimana del 15, 16 e 17 marzo 2024 in Abruzzo. In primo piano spettacoli teatrali, incontri culturali e fiere

REGIONE – Terzo weekend del mese di marzo 2024, da venerdì 15 a domenica 17. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Fino a sabato presso la Sala espositiva comunale di via Nicola Palma, a Teramo, sarà visitabile la mostra collettiva d’arte contemporanea dal titolo “Amo–Ter”. Ultimi giorni presso “la Dama di Capestrano” Animals, la mostra collettiva di artisti di fama nazionale ed internazionale a cura della partenopea Monna Lisa Salvati. Esposizione di beneficenza dell’artista Valeria Di Domizio presso il Temple Bar in Via Rigopiano 3 a Pescara

Venerdì 15 marzo

Al Porto Turistico di Pescara si aprirà la Fiera del Disco. Alle 21.00, Ridotto del Teatro comunale, a L’Aquila, andrà in scena “La Lupa” di Giovanni Verga, regia di Donatella Finocchiaro,

Sabato 16 marzo

Appuntamento al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino con Première Ecomob Expo, anteprima della settima edizione di Ecomob Expo. Prosegue al Porto Turistico di Pescara la Fiera del disco. Alle 18 al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo tributo di Simone Flammini a Fabrizio De Andrè e alla Pfm con il progetto musicale ‘La bottega del falegname’. Donatella Finocchiaro dirige ed è la protagonista de “La Lupa”, andrà in scena sul palco del Teatro Maria Caniglia di Sulmona alle ore 21.00. Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, in concerto all’Auditorium Diocleziano di Lanciano.

Domenica 17 marzo

Dalle 9 alle 19, presso il Civico20 RistorArtGallery a Roccascalegna, andrà in scena “Suoni Luci Sapori Colori”, un evento artistico, culturale ed enogastronomico. A San Giovanni Teatino secondo e ultimo giorno di Premiere EcoMob. Alle 17, al Nuovo Albergo di Chieti Scalo, si terrà l’incontro Poesia e dialetto. Al Porto Turistico di Pescara ultimo giorno della Fiera del disco. “Chicago”, Il Musical, con protagonista Stefania Rocca e la regia di Chiara Noschese sarà in scena al Teatro Massimo di Pescara alle ore 16:30 e alle ore 20:30.