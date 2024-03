Celano, incontro tra Sindaco e Comandante Legione Carabinieri Abruzzo Molise

Il Sindaco Santilli ha incontrato il Generale Neosi che nel corso del colloquio hanno ribadito la collaborazione tra le due istituzioni

CELANO – Il Sindaco di Celano Settimio Santilli ha incontrato questa mattina il Comandante della legione carabinieri Abruzzo e Molise Generale Antonino Neosi. L’alto ufficiale ha visitato le caserme del territorio e ha incontrato i militari, costantemente impegnati nelle azioni di mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il Generale Neosi nel corso della visita a Celano ha incontrato il luogotenente Pietro Finanza e tutti i militari nel comando della locale stazione dei carabinieri.

Il Sindaco Santilli e il Generale Neosi hanno avuto un cordiale colloquio nel corso del quale hanno ribadito la collaborazione tra le due istituzioni. Il Sindaco Santilli, accompagnato per l’occasione dalla Presidente del consiglio comunale Silvia Morelli, esprimendo i ringraziamenti per la vista del prestigioso alto ufficiale ha inteso esprimere riconoscenza, a nome dell’intera città, all’Arma dei carabinieri per il costante e proficuo lavoro svolto ogni giorno per garantire la sicurezza in tutto il territorio comunale. “Un lavoro indispensabile – come sottolinea il Sindaco Santilli – per garantire la massima qualità della vita ai nostri cittadini. Fondamentale per la prevenzione dei reati è la collaborazione tra la Pubblica amministrazione e le Forze dell’ordine”.

“Lavoreremo assieme per mantenere alti i livelli di tranquillità e sicurezza” – conclude il Sindaco Santilli.