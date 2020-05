Eugenio Del Conte affermato sarto “su misura” a Philadelphia

CHIETI – Eugenio Del Conte nacque a Chieti, in “contrada San Donato”, il 22 ottobre del 1905, da Luigi (trentaseienne “contadino” – figlio di Donato e Grazia Di Muzio) e da Maria Orsini (trentatreenne “contadina” – figlia di Giovanni e Filomena Serano). L’atto di nascita fu registrato dinanzi al Sindaco Nicola De Horatiis. I suoi genitori si erano sposati il 4 maggio del 1882. Luigi e Maria, oltre ad Eugenio, ebbero altri cinque figli : Nicola (1883); Emilia (1885); Laura (1886); Giulia (1889) e Giuseppe (1900).

Il padre emigrò prima verso la Svizzera, dove fece l’ebanista, e solo nel 1901 decise di tentare il “sogno americano” portando con se, Nicola, il primo figlio. I due giunsero ad “Ellis Island” sul piroscafo “Sicilia”. Nel 1905 Luigi tornò in Italia e, nello stesso anno, decise di ripartire per l’America. Questa volta portando con se l’intera famiglia. I Del Conte giunsero ad “Ellis Island” sul piroscafo “Giulia”. Eugenio fu mandato, ancora bambino, a bottega da un sarto di origini abruzzesi. Doveva aiutare l’economia famigliare.

Apprese il mestiere divenendo un apprezzat o sarto “su misura” e fu un riferimento per la intera comunità italo-americana. Sposò Frances Venuto che gli diede quattro figlie: Rita, Gloria, Henrietta e Marie. Poi gli arrivò, nel 1940, l’offerta di lavoro dal prestigioso “Adams Clothes” (“Adam’s Clothing Co .”). All’inizio fu tentato di non prendere in considerazione l’invito. Poi, la proposta era assolutamente vantaggiosa, decise di accettare. Fu la sua fortuna e quella della “Adams Clothes”. Divenne tra i più richiesti sarti “su misura” di Philadelphia. Servì importanti personaggi della politica, dello spettacolo e delle sport. Fu assai attivo nel “Fraternal Order of Eagles” (associazione volta alla ricerca di giustizia sociale).

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”